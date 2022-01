BTS: Suga era el más odiado y famoso de su escuela, esta fue la razón

¿Qué pasó con Suga? El integrante de la banda K-pop es uno de los productores y compositores más populares del K-Pop. El idol ha roto récords individuales gracias a sus álbumes en solitario y sus colaboraciones, pero antes de la fama y la fortuna tuvo un pasado tormentoso.

La historia de Suga dentro de BTS no es fácil, él no contaba con el apoyo de sus padres, por lo que se mudó y no tenía ni para comer. Para sobrevivir tuvo que vender algunas canciones, pero logró cumplir su sueño. Sin embargo, durante su época escolar también sufrió malos momentos.



Actualmente, los integrantes de BTS ya están graduados de la Universidad, pero algunos decidieron continuar sus estudios en Maestría. Suga fue uno de ellos, aunque no se reveló en qué carrera, pero se ha consolidado como un gran productor. ¿Sabías que antes tenía otro sueño? Conoce por qué lo odiaban y por qué era tan famoso.

Suga era el más odiado por esta razón

Suga de BTS tuvo una educación muy diferente a la de sus compañeros, pues aunque durante la secundaria conoció a su primer amor, para la siguiente etapa escolar fue ingresado al instituto Gangbuk, una escuela solo para varones donde las reglas eran muy estrictas.



El rapero de BTS era uno de los mejores estudiantes, por lo que fue elegido para ser del consejo estudiantil, él tenía que cuidar que sus compañeros siguieran las reglas, como no tener el cabello largo. Sin embargo, esto ocasionó que fuera "odiado" por sus compañeros, pues era muy disciplinado.



Pero también fue. muy popular y famoso, pues uno de los sueños de Suga era convertirse en jugador de baloncesto. Era muy bueno y formó parte del equipo representativo de su escuela; sin embargo, su camino lo llevó a audicionar para ser productor.