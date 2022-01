BTS: Jungkook es el mayor fan de Jimin y así lo demostró, su amistad es la favorita de ARMY

¡Jungkook es el mayor fan de Jimin! A pesar de que Jimin fue el último en unirse a BigHit, los idols de BTS han logrado forjar una gran amistad, siendo una de las relaciones favoritas del ARMY. El Golden Maknae demostró por qué admira y apoya a su compañero.

Jungkook tiene 25 años y Jimin 27, (según la tradición coreana), a pesar de su corta diferencia de edad, ambos han congeniado muy bien dentro del grupo, incluso cumplieron su sueño de viajar juntos a Japón. Entre las fans de BTS son conocidos como JiKook, una combinación de sus nombres.

A lo largo de su carrera han compartido varios momentos que demuestran su fuerte amistad y confianza, incluso han unido su talento para canciones como "Black Swan" donde realizan una coreografía diga de una compañía de ballet. El talento de Jimin logró conquistar a Jungkook por esta razón.

Jungkook es el mayor fan de Jimin

Además de ser compañeros dentro de BTS, también son amigos y casi hermanos, pues los integrantes han convivido por más de 10 años. Además de sus logros como grupo, también se apoyan con sus proyectos en solitario y reconocen el talento de todos. Cada uno de los idols tiene diferentes habilidades y Jimin ha logrado sorprender a Jungkook más de una vez.

Durante el festival de fin de año, SBS Gayo Daejun de 2016, Jimin realizó un performance especial con la canción "In the name of Love", donde realizó una presentación de danza contemporánea, una de sus especialidades. BTS estuvo desde la audiencia, y en redes sociales circula un video de la reacción de Jungkook.

En el video, al parecer filmado por una fan, se alcanza a ver a Jungkook de pie mientras aplaude y mira asombrado a su compañero, convirtiéndose en su mayor fan.