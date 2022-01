Así se conocieron Álvaro Morte y su esposa Blanca Clemente

Álvaro Morte se ha convertido en una de las figuras más mencionadas de los últimos años. “El Profesor” analítico, tímido y calculador de “La Casa de Papel” se ganó el respaldo del público en cada temporada de una serie que generó furor a nivel mundial.

Gracias a esta producción de Álex Pina, la carrera del actor dio un gran salto de calidad pese a ya haber realizado otra serie de trabajos importantes como su papel de Lucas Moliner en “El secreto del puente viejo”, o su rol en “Amar es para siempre” como Gabriel Areta.

Contrariamente a ese perfil contenido y reservado de "La Casa de Papel", en la vida real Álvaro Morte es mucho más extrovertido y simpático. En sus redes sociales expresa abiertamente su amor por lo que hace y por su familia.

De hecho en varias ocasiones comparte fotografías con su esposa Blanca Clemente, con quien lleva ya una relación de varios años y juntos tienen dos hijos: Julieta y León.

Álvaro Morte y su familia, de vacaciones. Fuente: Europa Press.

Álvaro y Blanca se conocieron en los inicios de la carrera actoral de “El Profesor”. Ella fue testigo del crecimiento de su carrera profesional, desde sus remotas interpretaciones hasta el gran salto de calidad en su trayectoria que fue “La Casa de Papel”.

Si bien Clemente lo ha apoyado constantemente, en los comienzos no quiso que el actor se ilusionara de más con algunos proyectos y por eso trataba de bajarlo a la realidad. "Mi chica me decía: 'Tú ya no vas a pegar ningún pelotazo, eso es para veinteañeros", contó Álvaro alguna vez en una entrevista.

La afirmación no fue para nada acertada pero sirvió para mantener a Morte en una línea permanente de trabajo, alejado de falsas expectativas. Por ello es que el día de hoy ambos disfrutan del éxito profesional y la importancia que tiene Álvaro Morte como actor.

Blanca y Álvaro. Fuente: instagram @alvaromorte

De hecho la pareja fundó hace poco una productora denominada “300 pistolas” dedicada al mundo del teatro. “El objetivo era recuperar los clásicos de una forma innovadora pero honesta, auténtica aunque sin artificios y llegando al espectador de una forma clara y directa, fresca y entretenida... ¡Cercana!”, explicó Morte sobre este proyecto hecho realidad.

Más allá de sus iniciativas laborales, Álvaro Morte y Blanca Clemente siempre que pueden, entre la vorágine de la fama y la carrera actoral, disfrutan juntos y se muestran muy unidos en las redes sociales.