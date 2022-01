Martha Higareda derrite las redes como marinera en el mar | FOTO

Martha Higareda, quien en 2008 participó en 'Reyes de la calle' a lado de Keanu Reeves, es una actriz mexicana que ha destacado en el cine nacional e internacional, aunque muchos la recuerdan como la tierna Renata en 'Amarte duele', película que catapultó su carrera cinematográfica.

En la actualidad, su fama y belleza la han hecho acreedora a millones de fans, quienes continuamente halagan su trabajo como actriz y destacan la belleza que presume en redes sociales, plataformas donde comparte fotografías de sus proyectos, viajes y las típicas selfies.

De hecho, en esta ocasión, la foto con la que derritió a sus fans fue con un seductor autorretrato en donde se le ve vestida de marinerita.

En su foto, Martha Higareda luce un bikini blanco que dejar ver un poco de sus pechos, mismos que se enmarcan con un collar plateado que la actriz complementa con unos aretes sencillos y una gorrita de marinera que la hace lucir como la capitana de un barco o crucero.

Además, en su publicación de fin de semana, Martha Higareda les deja un mensaje interesante a sus seguidores invitándolos a la reflexión sobre el destino y el camino para alcanzarlo.

"No se trata del destino si no del viaje. Aunque si no tienes el destino, no disfrutas el viaje. Son ambos simbiosis perfectas ¿A donde quieres ir?", cuestiona Martha Higareda en su candente fotografía.