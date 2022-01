Efeméride: Muere Heath Ledger; las mejores películas del actor que dio vida al Joker

Heath Andrew Ledger nació en Perth, Australia, el 4 de abril de 1979 y murió en Manhattan, Nueva York el 22 de enero de 2008, a los 28 años. Una de sus actuaciones más reconocidas y recordadas es la del Joker, pero el actor tuvo otras exitosas películas consideradas como sus mejores trabajos, las que a continuación te presentamos.

A finales de los años 90, Ledger se mudó a Estados Unidos para continuar con su carrera. Además de desempeñarse como actor, produjo y dirigió videos musicales y aspiró a ser director de cine.

Falleció por una sobredosis accidental de medicamentos. Pocos meses antes de su muerte, Heath había terminado con la filmación de su penúltimo papel, como el Joker en "The Dark Knight". Al momento de su deceso, el 22 de enero de 2008, había completado poco menos de la mitad de su trabajo personificando a Tony en la película de Terry Gilliam "The Imaginarium of Doctor Parnassus".

A finales de los años 90, Ledger se mudó a Estados Unidos para continuar con su carrera. Foto: Especial

Las mejores películas de Heath Ledger

Por su interpretación como Ennis Del Mar en "Brokeback Mountain", dirigida por Ang Lee, ganó el premio del New York Film Critics Circle al mejor actor en 2005 y el premio en la misma categoría del Instituto de Cine Australiano en 2006; estuvo también nominado para el Óscar en 2005.

Fue nominado y obtuvo varios premios por su actuación como en "The Dark Knight", incluyendo un Óscar al mejor actor de reparto, un premio Best Actor International en 2008, así como el Globo de Oro de 2009 en la categoría de mejor actor de reparto.

10 Things I Hate About You

La película que catapultó al actor australiano como una de las promesas de Hollywood. Junto a Joseph Gordon-Levitt y Julia Stiles, Heath logró conquistar con su actuación haciendo una declaración de amor en la escaleras de un estadio de futbol mientras canta "Can’t Take My Eyes Off You" mientras es perseguido por policías.

Con su segunda película prominente de su carrera, ya se había convertido en un icono de la cultura popular gracias a esta escena y a éste filme que es una adaptación de la obra de Shakespeare "La fierecilla domada".

The Imaginarium of Doctor Parnassus

En esta cinta el australiano da vida al Dr. Parnassus, dotado de la habilidad de controlar la imaginación de los demás, y quien también ha ganado la inmortalidad gracias a una apuesta contra el diablo, quien se aparece a través de la presencia del malvado Mr. Nick. Se trata de la última película de Heath Ledger, la cual no pudo completar debido a su repentina muerte.

En esta cinta el australiano da vida al Dr. Parnassus. Foto: Especial

Brokeback Mountain

La película cuenta la trágica historia de amor entre dos vaqueros. El actor australiano interpreta a Ennis del Mar, un hombre que que no logra expresar sus sentimientos y emociones, quien vive enamorado de Jack Twist (Jake Gillenhaal). Probablemente se trató de la cinta más exitosa de su año y por ésta obtuvo su primera nominación al Óscar y múltiples premios de la industria.

Por esta película obtuvo su primera nominación al Óscar. Foto: Especial

The Dark Knight

En esta película interpreta al Joker, un personaje feroz y anárquico que se opone al superhéroe Batman. El actor australiano muestra una actuación que dejó a la crítica y el público fascinados, apropiándose del personaje y mostrando una incomparable interpretación del payaso.

El Joker de Heath Ledger es quizás el mejor papel de su carrera y una de las mejores interpretaciones del personaje en el ámbito cinematográfico.

