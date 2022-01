Desde el sillón, Christina Aguilera eleva la temperatura con su hermosura

Christina Aguilera estuvo varios años fuera de su habitad habitual: los escenarios y ahora, que regreso, lo hizo más empoderada y fuerte que nunca. Tomo la dedición de apostar en un proyecto en lengua española. La cantautora estadounidense que tuvo su boom en los años 2000 confesó que hay una colaboración que considera como legendaria.

Aguilera que a través de las generaciones ha marcado tendencia y estableció canciones como icónicas, se encuentra promocionando su regreso a la industria musical (tras incursionar en lo empresarial) con La fuerza, su nuevo álbum en español del que se desprendió su primer sencillo “Pa mis muchachas”. La cantante no quiso pasar desapercibida y dio una conferencia de prensa para dar detalles sobre su nuevo disco y respondió algunas preguntas. Dentro de la charla recuperada, la mujer de 41 años expresó que uno de sus duetos más memorables lo grabó junto al cantante Alejandro Fernández. “Amé esa colaboración, él es un artista increíble y fue una canción legendaria, es muy especial para mí... no he vuelto a hacer una canción igual”, declaró.

Christina Aguilera posando. Fuente: Instagram Christina Aguilera

Christina que también es actriz y el hijo del cantante fallecido Vicente Fernández agasajaron al mundo en el año 2013 con “Hoy tengo Ganas de ti”, un balada escrita en 1975 por Miguel Gallardo. Aguilera afirma que se llevó una gran experiencia tras trabajar de la mano del Potrillo, pues recordó que durante todo el tiempo que convivieron mientras grababan el tema y el videoclip, se mostró sumamente respetuoso y amable. Gracias a la experiencia forjaron una relación laboral que trasciende fuera del ámbito laboral.

Otro modo en el que Christina Aguilera sorprende a los fans que tiene a lo ancho y largo del mundo es con belleza, que la coloca como una de las damas más codiciadas a pesar de los años. Las generaciones pasan y la cantante sigue vigente.

Christina Aguilera posando. Fuente: Instagram Christina Aguilera

En su último posteo de Instagram, Aguilera se mostró con diferentes poses y vestimentas, siempre con ropa oscura y maquillaje que le hace el efecto siniestro. La publicación, lejos de dar miedo, enamoró a más de uno de los casi 193 personas que aportaron a la interacción con un like o los cientos que hicieron lo propio en los comentarios.