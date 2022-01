Bella actriz de la Época de Oro dejó la actuación por un accidente que le fracturó la espalda

En la época de oro del cine hollywoodense, grandes mujeres destacaron por su maravilloso talento. Una de ellas fue Ann Sothern, una actriz estadounidense de cine y televisión nacida el 22 de enero de 1909 en Valley City, Dakota del Norte, quién en medio de su fructífera carrera sufrió un aparatoso accidente que lastimó su espalda y le destrozó los nervios de las piernas.

La vida de Ann Sothern comenzó al lado de sus dos hermanas, con quienes vivió los primeros años de su vida. Cuando tenía 5 comenzó a tomar clases de piano y posteriormente derivaría en su inscripción en la Escuela MacPhali of Music. Su carrera arrancó cuando la actriz acompañaba a su madre a conciertos.

Debutó en el cine en papeles pequeños durante los años 20, pero fue "The Party Over", película de 1934, la que la puso en el ojo público. La cinta más conocida de la actriz fue "El Chico Millonario", una comedia que protagonizó con Roy Ruth, pero también triunfó en otro títulos como “Maisie” (1939), “Gold Rush Maisie” (1940), “Congo Maisie” (1940), “Ringside Maisie” (1941),”Maisie Was a Lady” (1941), “Maisie Gets Her Man” (1942), “Swing Shift Maisie” (1943), “Maisie Goes to Reno” (1944), “Up Goes Maisie” (1946) y “Undercover Maisie” (1947).

El accidente que lo cambió todo

Ann Sothern

Uno de los momentos más difíciles de la carrera de Sothern fue durante la filmación de "Todo el mundo ama el ópalo", donde un árbol falso cayó sobre la espalda de la actriz fracturándole una vértebra lumbar y dañando seriamente los nervios de sus piernas. La actriz tuvo que ser hospitalizada para recibir atención médica y se vio obligada a utilizar aparatos ortopédicos en la espalda y abandonar temporalmente la actuación, una decisión que le generaba episodios depresivos.

La conductora de "The Ann Sothern Show" volvió a las pantallas, pero las secuelas del terrible accidente la persiguieron hasta su muerte el 15 de marzo de 2001 en Ketchum Idaho, Estados Unidos. Se casó en dos ocasiones con Robert Sterling y Roger Pryor, pero solo tuvo una hija: Tisha Sterling.

