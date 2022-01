Gustavo Adolfo Infante explota contra críticos de Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña | VIDEO

El conductor de espectáculos y periodista encargado de distintos espacios de televisión y radio, Gustavo Adolfo Infante, defendió a la última pareja del extinto actor de la serie “Vecinos” de Televisa, Octavio Ocaña, Nerea Godínez, por los ataques que recibe sin fundamento a través de las redes sociales.

La joven Godínez ha sido señalada y atacada en redes sociales por supuestamente lucrar con la muerte de su expareja, acaecida en pasado 29 de octubre de 2021, a partir de entonces, se han dicho muchas cosas sobre ella y su vida íntima, todas relacionadas con Ocaña y en las que es señalada por querer sacar ‘raja’ del lamentable hecho.

Por esa razón, Nerea pidió que por favor, cesen las críticas hacia su persona, ya que lo único que está buscando es justicia para Octavio, a pesar de los chismes sobre supuestas herencias, inventando hijos de otras personas a Octavio, entre otras cosas.

“Si ha habido veces que me voy para abajo, pero no puedo, me cuesta trabajo, pero tengo cosas que hacer, no es fácil, es una mezcla de sentimientos, no sé cómo explicarlo”, dijo Godínez.