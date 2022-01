'¿Cuál te gusta más?' Andrea Legarreta enciende Instagram con ardiente encuesta | FOTO

Andrea Legarreta es una de las conductoras favoritas de la televisión mexicana y se mantiene en contacto con sus fans a través de redes sociales, donde una vez más arrancó suspiros al pedir la opinión de sus seguidores sobre el atuendo con el que lucía mejor y que dejó al descubierto su impactante figura.

La conductora estrella del programa matutino "Hoy" cautivó a sus más de 5 millones de seguidores en Instagram con una encuesta en la que modela tres atuendos diferentes, en las imágenes se le puede ver con un short de mezclilla y suéter diferente en cada ocasión ideales para las bajas temperaturas.

Aunque la también actriz se encargó de elevar la temperatura con el short de mezclilla que le ganó halagos y piropos, pues con él presumió piernas de infarto que son resultado de su disciplina y una estricta rutina de ejercicio con la que poco a poco comienza a ver más resultados.

Andrea Legarreta presume impactante figura. Foto: Instagram @andrealegarreta

La chica del clima, Yanet García, no dudó en lanzar un comentario para Andrea Legarreta halagando sus piernas, y es que la también influencer fitness es una de las celebridades que dedican tiempo a ejercitarse y poseen una espectacular figura.

Secreto de belleza de Andrea Legarreta

Además del ejercicio, actividad que comparte con su esposo el ex Timbiriche Erik Rubín, la conductora lleva una alimentación saludable que le ayuda a tener una piel de porcelana y conservar su envidiable figura a sus 50 años.

“Yo creo que tiene que ver con tu estilo de vida, he vivido muchas cosas; sin embargo, he tenido una vida saludable en general, o sea soy gozosa sin necesidad de adicciones, me alimento bien en general. Me cuido mucho la piel, uso protector solar desde hace muchos años, casi desde que salió y creo que también reflejamos la vida que llevamos”, dijo Legarreta en un encuentro con los medios.

Andrea Legarreta. Foto: @andrealegarreta

Aunque tampoco a dudado en compartir sus rutinas de ejercicio en sus redes sociales, donde ha mencionado en más de una ocasión los beneficios de hacerlo. Además, también ha mostrado cómo lo hace en casa y alguna alternativas para quienes no cuentan con los aparatos necesarios.

En "Hoy" también ha mostrado algunos de sus secretos para lucir una piel radiante usando productos naturales que no puedan perjudicar la salud de su piel, sobre todo en su rostro donde aplica mascarillas y se consiente para evitar los signos de la edad.

