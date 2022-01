Sergio Mayer revela problemas de salud en los pulmones: "De repente no puedo respirar"

Sergio Mayer, exdiputado federal, informó que tiene problemas de salud en los pulmones, pues recientemente comenzó a presentar malestares respiratorios que lo orillaron a visitar a un neumólogo, quien le confirmó que su estado de salud debía de ser tratado.

En entrevista con Hoy, el también actor señaló que a pesar de que sus malestares están relacionados con el aparato respiratorio, no tienen nada que ver con el COVID-19.

Anteriormente, circularon rumores de que Mayer había contraído el virus que ha cobrado millones de vidas en el mundo, sin embargo, poco después, se dio a conocer que quien diera vida a "Luigi Lombardi" en La Fea Más Bella en realidad se había infectado con un extraño virus que le provocó una pérdida considerable de la audición del oído izquierdo.

Ahora, Sergio Mayer señaló que la zona de su cuerpo que le ha provocado diversos malestares son sus pulmones, debido a que algunas partes de estos se encuentran inflamadas.

"Se me complicó muchísimo porque de repente me dan unos ataques de tos y de asma que no puedo respirar, incluso ya me mandaron los shots para que se me abran los bronquios", declaró Sergio Mayer