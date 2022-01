Jessica Green busca papeles que le permitan "viajar" de época

Cautivada por los personajes fuertes y empoderados, Jessica Green busca papeles con los que se identifique y al mismo tiempo le permitan “viajar” a otras épocas, por eso es que se sintió afinidad con el papel de Talon en la serie medieval The Outpost, la cual transmite su cuarta temporada.

“Es una mujer fuerte, feroz e independiente, y realmente me encanta eso de ella. Siento que he aprendido a creer más en mí, porque ella no acepta ninguna tontería de nadie y siempre da un paso adelante cuando es necesario. Tiene valor y ha sido agradable interpretarla, tan sólo por la confianza con la que va por la vida, creo que he tomado un poco de ello”, mencionó la actriz.