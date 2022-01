Belinda y Christian Nodal presumen su amor en portada de lujosa revista | FOTOS

A casi un año de anunciar su compromiso, Christian Nodal y Belinda no dejan de presumir su amor con el mundo entero y es que los cantantes no sólo han acaparado todos los titulares, sino que también se han robado las portadas de importantes y lujosas revistas reconocidas en el mundo de la moda.

La última de ellas es la revista de lujo L'Officiel en su edición de la India, en la que Christian Nodal y Belinda mostraron sus mejores poses y atuendos de encanto con los de demostraron ser unos fieles amantes de la moda. Fue el intérprete de "Adiós amor" quien en su cuenta de Instagram mostró un adelanto de esta edición protagonizada junto a su prometida.

“Sabes que estás enamorado cuando no puedes conciliar el sueño porque la realidad finalmente es mejor que tus sueños”, destacó la revista al presentar a estos famosos mexicanos "locamente enamorados" que protagonizan la portada de enero.

(Foto: @lofficielindia)

En la primera de las fotos se ve a Belinda con un pantalón y un corsé ajustado, ambos en color naranja, así como una blusa de cuello blanca; mientras que como accesorios la famosa luce arracadas, collares y anillos dorados, además de un hermoso sombrero a juego con el look.

Por su parte, Nodal viste unos pantalones color vino y una camisa con estampado fajada y con las mangas dobladas, ideal para dejar al descubiertos sus brazos tatuados.

En otro breve extracto de la entrevista que los intérpretes de "Si nos dejan" dieron, Belinda aseguró que además del amor, la música es algo que los une: "Le enseño sobre bandas de rock de los años 70 y 80 que me encantan, y él me enseña sobre bandas y música que no conocía. Es bueno que tengamos diferentes puntos de vista y gustos", destacó.

(Foto: @nodal)

Sin embargo, no es el único adelanto que hay de esta publicación para L'Officiel India, pues en sus historias el cantante de regional mexicano agregó otras tres fotografías en las que la pareja viste atuendos de lujo que siguen las últimas tendencias de moda. En una segunda imagen Belinda lleva un top y falda asimétrica, ambas prendas estampadas con diversas formas en colores como el rosa, azul, verde y naranja.

(Foto: @nodal)

Para complementar el look, lleva unas preciosas botas en color rosa chile. Aunque lo que se robó la atención fue el fantástico peinado con una trenza de varios metros que su prometido sostiene. Por su parte, Nodal lleva un look denim con contrastes de tonos azules y una playera lisa en color blanco.

Otro de los looks que los prometidos lucieron fue un pantalón negro y una chaqueta verde; mientras que la intérprete de "Luz sin gravedad" lleva un mini vestido de manga larga, zapatillas y gorro rosado.

(Foto: @nodal)

La última de las fotos que se dieron a conocer esta tarde muestra a Belinda y a Christian Nodal recostados sobre un fondo verde y mientras él lleva un outfit monocromático en color negro, la actriz hace el contraste perfecto con una blusa de satín y velo en color morado, así como un sombrero afelpado.

