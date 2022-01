Boys Over Flowers: La película del dorama que no conocías y tienes que ver

¿Conoces todas las versiones de Boys Over Flowers? Desde 2001, el manga japonés "Hana Yori Dango" ha sido adaptado en varios países e idiomas. Desde entonces, ha sido uno de los doramas más populares, incluso tiene una película que seguramente no has visto.

La versión japonesa fue la segunda adaptación de "Boys Over Flowers", y una de las más fieles a la historia original al ser del mismo país. Cuenta don dos temporadas y sigue la vida de Makino Tsukushi, una estudiante pobre que asiste a Eitoku Gakuen, un colegio de ricos dominado por los F4.

Ahí conocerá al líder Domyoji Tsukasa, el heredero del Grupo Mundial de Finanzas y se convertirá en la nueva víctima del grupo tras defender a una de sus amigas y recibe la famosa tarjeta roja. Sin embargo, se convierte en su enemiga y decide defenderse. Esta versión tiene una película que es la continuación de "Boys Over Flowers".

La película de "Boys Over Flowers" que continúa con la historia

Todas las versiones siguen la misma trama de "Hana Yori Dango", aunque cambian algunos aspectos de los personajes o escenas, pero el dorama japonés es uno de los más fieles al manga original. A diferencia de "Boys Over Flowers", esta adaptación sí contó con dos temporadas y con una película.

Una de las escenas eliminadas del drama fue el viaje de "Gu Jun Pyo" y "Jan Di", quienes se comprometieron al final, pero no salió al aire debido a un error de la grabación; sin embargo, con la película "Hana Yori Dango" podrás disfrutar de la continuación de la historia y la boda.

La película de "Boys Over Flowers" sigue a Makino, quien está a punto de graduarse y está comprometida con Domyoji (Gu Jun Pyo). Todo se complica cuando se roban la tiara "La sonrisa de Venus", un regalo de su suegra y una reliquia familiar. Los F4 tendrán que viaja de Las Vegas a Hong Kong y otros lugares con el fin de recuperarla y que su amor sea infinito.