Paola Rojas enamora en redes con atrevido y elegante outfit de invierno: FOTO

Paola Rojas ha aumentado su popularidad en redes sociales de forma exponencial debido a que, desde hace algunos meses está convertida en un auténtico gurú de la moda y prueba de ello es que en una de sus últimas publicaciones dio muestra de su desarrollado sentido de la moda al dejarse ver con un espectacular outfit para invierno sin dejar de lucir elegante, por lo que una vez más impuso tendencia.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la periodista publicó una fotografía para invitar a sus miles de seguidores a que siguieran la transmisión de “Al Aire”, noticiero del que es titular y en la imagen apareció vistiendo un una elegante blusa de color lila que tenía como detalle distintivo una aberturas en zona de los hombros, además, en esta ocasión el elemento más llamativo fueron unos leggins de animal print en tonos negros y lilas, dicha prenda le permitió lucir su estilizada figura, la cual, ha venido trabajando desde hace unos meses con rigurosas rutinas de ejercicio.

Para complementar el outfit utilizó unas elegantes zapatillas altas de pulsera en color piel que combinaron a la perfección.

La publicación de Paola Rojas no pasó desapercibida para sus seguidores y en a pocos minutos de haber sido publicada superó los 23 mil likes, además, como es costumbre, los halagos no se hicieron esperar, “¡Estás bellísima!”, “Hermosa y bella mujer”, “Un encanto de mujer” y “Hermosísima”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la ex esposa de Luis Roberto Alves “Zague”.

Paola Rojas se conmueve en baby shower de Natalia Téllez

En el último programa de “Netas Divinas” Paola Rojas, Consuelo Duval y Daniela Magún organizaron un baby shower a Natalia Téllez, quien próximamente dará a luz a su primogénita y uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Paola Rojas le dedicó unas cálidas palabras con las que dejó en evidencia que comparten más que una amistad pues, para empezar, señaló que ya la considera como familia, además, le dijo que su maternidad la convertirá en una mujer aún más extraordinaria.

“¿Sabes que creo? que, si ya eres esta mujer fuera de serie, con la maternidad, con ese aprendizaje y con ese amor que se expande y no solo se expande el amor, se expande la sensibilidad, tan tas cosas, creo que vas a ser una mujer extraordinaria y quiero reiterarte que yo te siento como familia y a esa bebé yo la voy a cuidar y la voy a amar como mi familia” fueron las palabras que dijo Paola Rojas entre lágrimas para su compañera de emisión, quien también se conmovió.

