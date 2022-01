Manelyk González eleva la temperatura con micro bikini rojo | FOTO

La cantante Manelyk González, que ganó fama como parte del elenco del famoso reality "Acapulco Shore", hoy es una de las influencer más seguidas en redes sociales, desde donde consiente a sus fans con atrevidas imágenes como la más reciente desde playas de Quintana Roo, con las que elevó la temperatura al presumir cuerpazo en un micro bikini rojo.

El pasado 12 de enero Mane, como le llaman cariñosamente a la también cantante, cumplió 33 años, y como lo ha hecho en otras ocasiones, celebró con una fiesta a la que invitó a sus mejores amigos, por lo que sorprendió no ver entre los acompañantes a Karime, con quien dejó ver una buena relación durante su estancia en las primeras temporadas del show de MTV.

Luego de la celebración en un restaurante de la colonia Polanco, en la Ciudad de México, la también empresaria dio a conocer en sus cuentas oficiales que debió cancelar sus planes para festejar con un grupo de amigas en Costa Rica, pero decidida a no dejar pasar la fecha, viajó a playas de Quintana Roo.

Manelyk presume cuerpazo en micro bikini

Su paso por las playas del caribe mexicano no ha pasado desapercibido, pues Manelyk se ha dejado ver en sus historias de Instagram presumiendo su curvilínea figura con los atuendos de playa más chic, pero también los más atrevidos, como el bikini en tono rojo que presumió este viernes.

Manelyk dejó sin aliento a sus millones de fans. Foto: Especial

"Por fin logré una foto!!!", escribió la influencer, quien recientemente lanzó una colección de jeans que moldean la figura, pues desde que llegó al paradisíaco lugar no había hecho ninguna publicación en su perfil, lo cual, de acuerdo a lo declarado por la propia cantante, se debe a que no había tenido un momento de descanso.

La publicación, con la que elevó la temperatura en las redes al dejar ver su silueta perfecta, pronto consiguió llegar a más de 465 mil "me gusta", así como ser comentada con más de mil 300 mensajes de sus fans, quienes no han parado de hacerle halagos por su sensual look.

Con estas imágenes, en las que Manelyk González presume su bikini rojo, combinado con un sombrero tipo pescador en tono negro de la marca Prada, y un kimono de colores, la influencer se posiciona como una de las famosas reinas de las redes por sus looks de playa.

La guapa influencer lució cuerpazo. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Manelyk González: Celebra 33 años sin Jawy pero junto a Potro y Roberto Romano

Acapulco Shore: Manelyk y Karime encienden la red en DUELO de atrevidos bikinis