BLACKPINK: Jennie cumple 26 años, pero NO iba a debutar con el grupo por esta razón

¡El BLINK está de fiesta! pues Jennie celebra su cumpleaños número 26. La artista ha comenzado a recibir muestras de cariño por parte las demás integrantes de BLACKPINK y de los fans, quienes también han comenzado a recordar algunos de los momentos que marcaron su carrera, como la vez que estuvo a punto de no debutar con el grupo de k-pop.

El grupo de chicas es uno de los más importantes de la industria del k-pop, pues ha colocado muchos de sus éxitos en las principales listas internacionales, también han logrado captar la atención de miles de fanáticos quienes hace unos días exigieron a YG Entertainment un "comeback" y también organizaron un sabotaje para la empresa.

A pesar de que la petición sigue en pie, los seguidores de las cantantes de 'How You Like That' y ' Kill This Love' tomaron las redes sociales para mandar sus felicitaciones con el hashtag #OurStarJennieDay. Asimismo, sus compañeras y amigas también colocaron sus buenos deseos para la rapera y cantante de la agrupación.

Jisoo y Rosé felicitan a Jennie Foto: Especial

Fue por medio de Instagram que Jisoo y Rosé mostraron su afecto en este día tan especial. La artista que ahora debutó en el drama coreano Snowdrop, subió una foto junto a la festejada, mientras que la intérprete de 'On the Ground' compartió una edición de su compañera. La única que falta por mandar sus buenos deseos es Lisa, pero los fans esperan que en las próximas horas se pronuncie.

Jennie no iba a ser parte de BLACKPINK

Kim Jennie estuvo a punto de no ser parte del cuarteto de BLACKPINK, esto debido a que su madre quería que fuera abogada o que estudiara una maestría. De hecho, su progenitora deseaba que la artista surcoreana se fuera a Estados Unidos a continuar con su educación.

Sin embargo, logró convencer a su mamá para que la dejara seguir su sueño de convertirse en una gran idol y así fue como audicionó para YG Entertainment, empresa en la que estuvo seis años como aprendiz para ser parte del grupo de chicas que originalmente sería de siete.

La madre de Jennie quería que fuera abogada Foto: Facebook

Al final, Jennie debutó junto a Rosé, Jisoo y Lisa el 8 de agosto del 2016 como BLACKPINK. Desde el lanzamiento de su primer tema musical, las jóvenes se ubicaron en las principales listas de popularidad en Corea del Sur y después con canción "Boombayah" alcanzaron el primer puesto del Billboard World Digital Songs.

SIGUE LEYENDO:

BLACKPINK: ¿Cuál es el grado de estudios de las integrantes? Esto fue lo que estudiaron