Vanessa Guzmán eleva la temperatura en redes con elegante lencería

La actriz Vanessa Guzmán pronto regresará a la pantalla chica a través de Univisión, y aunque no se trata de un nuevo proyecto, se muestra muy feliz, razón por la que compartió en su cuenta de Instagram un video inédito en el que se mostró con elegante lencería y mismo que elevó la temperatura en redes.

Guzmán, quien inició su carrera en los medios después de participar en el certamen de belleza Miss Universo, en el año de 1996, donde llegó a ser una de las finalistas, ha ganado fama en los últimos meses con su faceta de fisicoculturista, presumiendo una figura que deja con la boca abierta a más de uno.

Originaria de Chihuahua, actualmente tiene 45 años y más de 20 de carrera. Desde sus inicios llamó la atención por su belleza y esbelta figura, pero en los últimos meses la actriz se ha convertido en la reina fitness de la redes, como lo comprobó al finalizar el año 2021 con una coqueta fotografía en la que se lució en bikini.

Vanessa Guzmán en elegante lencería

Aunque hasta el momento la actriz no ha hablado de su regreso a las telenovelas, tampoco descarta el hecho, pero en lo que el momento llega, Vanessa se muestra muy feliz de anunciar que el melodrama "Soltero con hijas" en el que compartió el protagónico con Gabriel Soto, se estrenará en próximos días por Univisión.

En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 800 mil fans, la actriz compartió un video con el que informó que la telenovela será transmitida desde el próximo 24 de enero.

"Nos vemos este 24 de enero a las 8pm/7c por @univision en el gran estreno de @solteroconhijas!! No se lo pierdan, ESTARÁ INCREÍBLE!! PD: Acá les dejó un #BTS que no les había subido!!", escribió para acompañar el clip en el que presume un coqueto look de lencería.

Vanessa Guzmán confirmó su belleza. Foto: Especial

En las imágenes, se ve a la actriz en un detrás de cámaras de la telenovela que fue grabada en Acapulco. Desde un yate, la guapa fisicoculturista presume su belleza con una bata en tono violeta que destaca por sus detalles de encaje en la zona del escote, con un elegante tono blanco.

Soltero con hijas es una telenovela de comedia dramática producida por Juan Osorio para Televisa, que se transmitió del 2019 al 2020. Fue protagonizada por Gabriel Soto y Vanessa, junto con Irina Baeva y Juan Vidal en los roles antagónicos, y con las actuaciones estelares de Pablo Montero, Mayrín Villanueva, René Strickler y Laura Flores; entre otros.

SIGUE LEYENDO:

¡La abuelita más fitness! Vanessa Guzmán conquista en redes al presentar a su nieta recién nacida | FOTO

Vanessa Guzmán presume cuerpazo en mini vestido brillante: FOTOS