"Mi sangre no es así": Alfredo Adema desconoce a los hijos que tuvo con Mary Paz Banquells

El polémico conductor y actor Alfredo Adame siempre da de que hablar pues cuando no es una pelea con alguien, es debido a las declaratorias que hace, sobre todo cunado se trata de aquello hijos que el presume no ser suyos, Diego, Sebastián y Alejandro Adame Banquells.

Estos jóvenes, que podrían ser fruto de la relación con su exesposa Mary Paz Banquells, pero que Adame nunca ha reconocido, por ello no es de esperar que nuevamente emita declaraciones que desacrediten cualquier parentesco con él.

Recientemente, Adame dijo a periodistas que lo esperaban a las afueras de Televisa San Ángel, que no son sus hijos y no tiene ninguna relación con ellos.

“No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. No son mis hijos, no llevan mi sangre y no son mis hijos. Los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año. Porque yo no quiero que sean mis hijos, no sé, pero mi sangre no es así”.

Además, Alfredo Adame aseguro que en el divorcio con Mary Paz no le toca, ni casa ni nada por el estilo, pues él afirma que estaban casados por bienes separados, solo falta que quede el papeleo correspondiente.

"Ya estamos divorciados, ya nada más queda la división de bienes, que no le toca nada, porque yo estoy casado por bienes separados, y ella nunca puso un peso partido por la mitad y lo de la pensión, arreglarla”.

Cabe mencionar que Adame no descartó darse una nueva oportunidad en el amor, aunque pidió una mujer “con valores”, argumentado que la había pasado mal en sus últimos dos matrimonios; Mary Paz Banquells y Diana Golden.

