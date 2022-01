¿Quién era RONNIE SPECTOR, la cantante de 'The Ronettes' que murió a los 78 años?

La música se vistió de luto este miércoles 12 de enero por la muerte de Ronnie Spector a los 78 años de edad, quien fuera una de las grandes estrellas de los 60 falleció tras perder la lucha contra el cáncer, así lo informó su familia en un comunicado compartido en las redes sociales de la cantante.

Te puede interesar: Muere Bob Saget, actor de Full House, a los 65 años de edad

“Ronnie vivió su vida con una chispa en los ojos, una actitud valerosa, un sentido del humor retorcido y una sonrisa en el rostro. Estaba llena de amor y gratitud”, señalan en el comunicado.

Ronnie Spector falleció rodeada de su familia y en los brazos de su esposo, detallan en el comunicado, donde señalaron a los fans y otras celebridades que la última voluntad de la cantante fue que no se llevaran flores y en su lugar se hicieran donaciones al refugio local para mujeres o al American Indian College Fund.

¿Quién era Ronnie Spector?

Veronica Yvette Bennett nació en el 10 de agosto de 1943 en el Harlem hispano de Nueva York, de madre afroamericana y padre irlandés desde pequeña mostró su talento y pasión por la música.

Motivada por su familia decidió comenzar una agrupación acompañada de su hermana Estelle Bennett y su prima Nedra Talley, aunque en un inicio se hicieron llamar “Darling Sisters” más tarde alcanzaron el éxito con “The Ronettes”.

Pronto se convirtieron en una de las agrupaciones más populares en Estados Unidos con canciones como “Be My Baby”, “Baby I Love You” y “Walking in the Rain”, lo que las llevó de gira en Inglaterra junto a los Rolling Stones, señala AP.

Te puede interesar: Muere Ana Bejerano, integrante de Mocedades, a los 60 años

Conocida también como "la chica mala del rock and roll”, Ronnie y las integrantes de la agrupación se caracterizaron por su estilo liberal y atrevido para la época al usar entalladas faldas, así como delineador intenso y rímel con peinados altos.

“Entre más aplaudían más rímel nos poníamos la próxima vez (…) No teníamos un éxito para llamar su atención, así que teníamos que hacer una impresión con nuestro estilo. Nada de eso fue planeado, simplemente tomamos el estilo con el que nacimos y lo ampliamos”, dijo Ronnie en sus memorias citada por AP.

“The Rosettes” se separaron en 1967 luego de su gira por Alemania y Phil Spector se casó con Ronnie al año siguiente. Sin embargo se divorciaron en 1974 y la cantante reveló en su biografía lanzada en 1990 que él la mantuvo encerrada en su mansión de Beverly Hills. Phil fue enviado a prisión en 2009 por el asesinato de la actriz Lana Clarkson y falleció en 2020, detalla AP.

SIGUE LEYENDO:

Avándaro, festejo virtual a 50 años del nacimiento del rock and roll en México

Niña actriz del Cine de Oro tras brillar con Pedro Infante se volvió un ícono del rock and roll

Angélica María era la reina del cine mexicano, foto inédita lo demuestra