Netflix: La película que te motivará a alcanzar tus sueños; recaudó 151 millones de dólares |TRÁILER

A pesar de la gran oferta que existe en el mercado entorno a plataformas que ofrecen entretenimiento sin salir de casa, Netflix continúa siendo una de las empresas de streaming con mayor demanda a nivel mundial.

Esto principalmente se debe a que el sitio reconocido por su particular logo rojo, ha demostrado que uno de sus intereses es conseguir los mejores lanzamientos del cine, desde los más novedosos, hasta los clásicos.

Netflix y su selección de contenido

Desde la llegada de plataformas como Amazon Prime Video, Disney+ y ahora Paramount plus, el gigante de streaming ahora busca la manera de sobresalir ante la competencia.

Vale la pena recordar que la empresa surgió desde 1997, aunque ofrecía sólo un servicio de alquiler de DVD a través del correo postal, y fue hasta el año 2008 que comenzó a ofrecer servicio por streaming.

Es por eso que, bajo el contexto de la pandemia, ahora el gigante de streaming ha hecho nuevas apuestas por tener películas propias, mismas que son realizadas bajo el sello de su propia productora.

En suma a las producciones propias, el gigante de logo rojo ofrece a sus clientes diversas opciones de audiovisuales que han triunfado en pantallas de todo el mundo, por lo que al poco tiempo de su estreno, la empresa estadounidense busca la manera de adquirirlas.

La película más vista en Netflix hoy

Es así como en la gigante de streaming, se despiden diversos títulos pero también muchos otros se incorporan para formar parte del amplio catálogo de series, películas y documentales.

En este inicio del mes de enero, diversas producciones audiovisuales se suman a la plataforma, los cuales forman parte de los estrenos para chicos y grandes, es por eso que ahora llegó a la plataforma una nueva cinta que ya se posiciona dentro del listado de las 10 más vistas, y se trata de la película Yesterday.

Esta cinta sigue la historia de Jack, un músico británico que durante toda su vida ha batallado para triunfar como cantautor y quien después de un apagón mundial cae en cuenta que él es el único que conoce la música de los Beatles.

Luego de que comprueba que la música de The Beatles existe sólo en su mente, el joven que no ha tenido mucha suerte en su carrera como músico comenzará a tocar las míticas canciones del cuarteto de Liverpool a un público que nunca las ha escuchado.

Es así que, con ayuda de su malvada representante americana Debra y de su encantador compañero de giras Rocky, Jack se convierte en una superestrella de la noche a la mañana; sin embargo, el robarse la música de The Beatles resultará no ser una muy buena idea cuando Jack deberá decidir si volver o no a la realidad a la que pertenece y ser honesto entorno a bellas melodías como "Yesterday".

