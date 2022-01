"Doña Cuquita nunca se separó de Vicente Fernández": Mara Patricia Castañeda comparte su experiencia | VIDEO

La periodista de espectáculos, Mara Patricia Castañeda compartió la experiencia que vivió a un mes de haber asistido al velorio de su exsuegro, Vicente Fernández.

Recordemos que en el funeral del “Charro de Huentitán”, la comunicadora fue severamente criticada por alguno de sus colegas tras el trato que recibió de la Dinastía Fernandez, especialmente de su exesposo Vicente Fernández Jr.

Ante esto, Castañeda retomó el tema y para dar contexto sobre lo que sucedió aquel día, relató que había llegado a la puerta del rancho de "Los 3 Potrillos", donde estaba la gente gritando el nombre de "Chente";

Respecto al momento en el que Vicente Jr. le dio acceso al rancho antes que otros medios, la periodista comentó que se había acercado al punto donde estaban las personas de seguridad del rancho y entre las personas y los medios la empujaron hasta la reja

"Estamos acostumbrados a reportear, a eso, y entonces uno los policías me dio un golpe en el pecho, y justo Vicente lo vio, y dijo ‘que pase ella’, dijo así, no dijo que pase Mara, que pase mi exesposa, no, dijo ‘que pase ella’, entonces entré, cruzamos palabra y le pasé el audífono para que hablara con Joaquín López-Dóriga, pero de ahí se suscitaron una serie de comentarios y de malos entendidos, pero la cuestión fue así”, explicó Mara.

Pablo Montero hará a Vicente Fernández en bioserie ¿qué pasó con Jaime Camil?

Asimismo, mientras Andrea Legarreta y Galilea Montijo daban el apoyo a Mara Patricia asegurando que se ganó la confianza y cariño de la familia Fernández y por eso tuvo la oportunidad de entrar al rancho antes que los demás medios, Mara subrayó:

“Además ahí estábamos todos en el mismo terreno, y todos teníamos que buscar la nota […] llegó Vicente, llegó Gerardo, llegó Alejandra, llegó la novia de Vicente, y entonces ahí no puedes hacer ‘¡Ah!, tú eres la novia, entonces no’, no, yo no me lo esperaba, yo iba a trabajar”.