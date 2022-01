Tania Rincón da cátedra de cómo llevar botas altas a cualquier edad

La moda no es cuestión de edad, pues cualquier persona puede lucir preciosa desde sus 20 y hasta sus 90 años o más, sólo basta con elegir las prendas y accesorios correctos, además de combinarlos adecuadamente. Afortunadamente hay tendencias que se quedan para siempre, tal es el caso de las botas altas, y sin importar cuántos años tengas lucirás perfecta.

Nadie puede negar que las botas altas son una de las piezas clave del clóset, ya que resultan perfectas para toda ocasión y dan la oportunidad de jugar con varios estilos, pues se pueden llevar con skinny jeans o vestidos. Asimismo, son ideales para elevar los looks del día a día.

Y aunque hay mil maneras de lucirlas, además de diseños y colores, la experta el llevar looks divinos es Tania Rincón, quien recientemente compartió uno de sus mejores atuendos con el que arrebató varias miradas, ya que resulta perfecto para todas las mujeres sin que la edad sea un problema.

Por supuesto, las botas largas en color verde son la clave para ello, pues basta con recordar que es uno de los tonos de la temporada que además no muchas personas se atreven a usar por miedo a saber con qué colores queda a la perfección. Si bien es cierto que el verde suele complementarse con naranja, amarillo o incluso el morado, Tania Rincón nos demostró que se puede optar por un atuendo más neutro.

¡Irreconocible! así lucía Tania Rincón de NIÑA cuando practicaba ballet | FOTO

Tania Rincón y el look perfecto para cualquier mujer

La conductora de 35 años deslumbró a sus millones de seguidores de Instagram al lucir una hermosa falda verde con el largo ideal, es decir, un poco arriba de las rodillas y con un corte asimétrico que provoca que una de ellas quede cubierta por completo. La prenda también lleva una cinta en la cintura, con la que ayuda a dar una imagen más estilizada de la silueta.

Mientras que para la blusa, Tania Rincón se decidió por un color dorado con brillos que da el toque especial y de elegancia al look, además de que es la combinación perfecta con la que el color verde gana un aspecto aún más neutro.

(Foto: @taniarin)

Las botas altas y de tacón café añaden el toque final al outfit, aunque claro, no se pueden dejar de lado los accesorios como unos aretes largos dorados. Finalmente, un maquillaje con sombras cafés y un poco de rubor son ideales para iluminar el rostro.

No cabe duda que esta forma de llevar botas altas es la mejor alternativa para todas las mujeres, sin que la edad sea un problema; pues con el paso de los años muchas personas comienzan a dejar de mostrar sus piernas por críticas como "ya no estás en edad"; afirmación que se puede desmentir con un look como el de Tania Rincón.

SIGUE LEYENDO

Andrea Escalona empuja a Tania Rincón y termina en el suelo, ¿hay rivalidad?

Tania Rincón confiesa cómo fue su primer día en HOY | VIDEO

Conductora de Hoy hace BERRINCHE y ABANDONA el programa en vivo, ¿problemas con sus compañeros?