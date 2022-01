Doramas coreanos con gemelos malvados como protagonistas para ver durante enero

Los dramas coreanos prometen ser una de las apuestas en entretenimiento en 2022, pues Corea ya prepara varios estrenos y lanzamientos a lo largo del año. Plataformas como Netflix, YouTube, Disney Plus, Amazon y más, han incluido en sus catálogos este tipo de series.

El año pasado, "Squid Game" fue todo un fenómeno de la plataforma de streaming y se convirtió en la más vista en la historia de Netflix. Los llamados doramas son una de las principales industrias de Corea y este 2022 puede ser el inicio para que te familiarices con sus historias.

Si eres fan de las tramas de ciencia ficción, misterio y acción, te recomendamos los mejores doramas con gemelos malvados como protagonistas. Conocidos como "Doppelgänger", dobles idénticos que representan la parte oscura de una persona, checa las recomendaciones para enero.

K-Dramas con hermanos gemelos como villanos

Your Honor

K-Drama que sigue la vida de Han Soo y Han Kang Ho, dos gemelos idénticos que tienen vidas totalmente diferentes. El primero de ellos es un juez y se guía por sus principios, pero su hermano es un criminal con historial de siete arrestos. Un día, todo cambia cuando Han Soo Ho desaparece, por lo que Kang Ho toma su lugar y se hace pasar por el verdadero.

Duel

Drama de acción que sigue la vida de Jang Deuk Cheon, un oficial de policía que tiene una hija enferma con quien sufre un accidente de auto donde ella termina siendo secuestrada. En su búsqueda contra el secuestrador, conoce a Lee Sung Joon, un joven que es idéntico al culpable, por lo que es condenado a prisión a pesar de ser inocente.

Su gemelo malvado, Sung Hoon, fue quien secuestró a la niña, pero todo se complica debido a que ninguno de los dos sabe que en realidad ambos son clones humanos.

The evil twin

Drama de Park Shin Hye que retrata la vida de dos hermanas gemelas que viven en un pueblo de Joseon, un día ambas sufren un accidente en un lago, Hyo Jin no logró sobrevivir, So Yeon vivió pero se mantuvo en coma por diez años. Al despertar, no recuerda nada del suceso, pero sus antiguos amigos comienzan a morir y descubre que su hermana ha regresado como un espíritu en busca de venganza.

Doppelganger

Dorama que sigue la vida de Jeon Min Woo, un hombre famoso que está aburrido de su vida y es infeliz. Por ello, decide aceptar el favor de su doppelganger de ocupar su lugar y hacer su trabajo por él; sin embargo, se arrepiente cuando el gemelo malvado comienza a interesarse por Yeon Joo, la mujer que ama y hará todo lo posible por recuperar su vida.