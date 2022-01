Boys Over Flowers: Este integrante de ASTRO fue uno de los F4 y no te diste cuenta

¿Quiénes son los F4? Son los personajes más icónicos de los dramas coreanos, salen en "Boys Over Flowers", una de las series más vistas y populares de corea. A lo largo de sus diferentes adaptaciones, actores y idols han interpretado a estos chicos, incluido un integrante del grupo ASTRO.

La banda surcoreana está formada por seis integrantes, todos han debutado como actores a lo largo de su carrera en diversos K-dramas, pero uno de ellos tuvo la oportunidad de participar en la serie del 2009 y seguramente no lo sabías. No es la primera vez que los idols trabajan en un proyecto de "Boys Over Flowers".



El caso más reciente fue Sanha, el cantante actuó en el festival navideño KBS Gayo Daechukje junto a otros artistas coreanos para realizar un cover de "Paradise", el OST principal del dorama y que fue interpretado por la banda T-MAX de Kim Joon, uno de los F4. Uno de los chicos de ASTRO también interpretó a uno de los "flower boys"

Moonbin de ASTRO fue uno de los F4 en Boys Over Flowers

"Boys Over Flowers" tiene varias versiones en Tailandia, Japón y China, en la adaptación coreana los F4 fueron interpretados por Lee Min Ho, Kim Joon Hyung, Kim Joon y Kim Bum, pero también por Moonbin de ASTRO. El idol de 23 años debutó como actor gracias a este dorama.



Moonbin era un modelo infantil que actuó como uno de los F4, el cantante de ASTRO interpretó a "So Yi Jung", personaje de Kim Bum, pero en su versión infantil, ya que apareció en las escenas de flashback del grupo de amigos. En redes sociales, las llamadas AROHA han compartido fotos detrás de escenas donde aparece junto a Lee Min Ho y el resto del elenco.

Desde entonces, Moonbin ha desarrollado su carrera como actor, debutó con ASTRO en 2015 con el drama "To be continued", Soul Plate y de The Mermaid Prince, entre otros.

Te puede interesar: Doramas coreanos con gemelos malvados como protagonistas para ver durante enero