La Tigresa: estos son los LUJOS que obtuvo de su romance con un presidente del PRI

Irma Consuelo Cielo Serrano Castro, mejor conocida como “La Tigresa” o “La Tigresa del Oriente”, fue una de las mujeres más hermosas y codiciadas del cine y teatro mexicano. Su carrera la desarrolló como cantante, actriz, vedette, política, empresaria teatral y autora mexicana y se consagró como una de las intérpretes más reconocidas de la música ranchera.

Nacida el 9 de diciembre de 1933, “La Tigresa” supo desde sus inicios que tenía mucho talento. Sus padres, María Castro Domínguez y Santiago Serrano Ruiz, fueron parte fundamental de su desarrollo y, aunque se divorciaron, fueron ejes de su vida artística. La característica imagen de la vedette, su espectacular figura, pero sobre todo, su talento arrasador, la llevó a formar parte de filmes como “Naná” (1985), “Santo y el águila real” (1971), “La chamuscada” (1971) y “El monasterio de los buitres (1973).

Entre los muchos amores que tuvo “La Tigresa” destaca el tórrido romance que protagonizó con el ex presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, quién le entregó lujosos regalos sacados de Los Pinos que generaron fuertes polémicas.

A la actriz siempre le gustó vivir entre fuertes lujos y era conocida por tener, de por sí, varias propiedades como el Teatro Fru Fru en el centro histórico de la Ciudad de México (CDMX) o una pintura de ella misma pintada por el pródigo Diego Rivera.

Pero, sin duda, Gustavo Díaz Ordaz le entregó parte de sus tesoros más valiosos. Durante la presidencia del militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la polémica reinó su vida personal, pues durante cinco años lo persiguieron las críticas por su relación clandestina con la vedette.

En aquel momento, el mandatario estaba casado con Guadalupe Borja, quien, de acuerdo con el libro “La suerte de la consorte” de Sara Sfechovich, se aislaba de su pareja por la presión social que hubo tras la Matanza de Tlatelolco.

Los lujosos regalos de Díaz Ordaz

Fue entonces cuando el romance con “La Tigresa” comenzó. “Sí, lo quise mucho; él me quería mucho, me consentía mucho, nunca me prohibió o me dijo ‘no hables de mí’”, relató la actriz en el libro “A calzón quitado, La Tigresa”.

Entre los regalos que el ex presidente le dio a la vedette estuvo una cama dorada con adornos de cisne que le perteneció a Carlota, esposa de Maximiliano de Habsburgo,que actualmente se encuentra en la exhibición del Castillo de Chapultepec. Además de un comedor sacado directamente de Los Pinos y un piano que perteneció también al emperador.

En respuesta a este tipo de obsequios, y con plena conciencia de que Borja conocía su relación, llevó serenata a la Residencia Oficial de los Pinos para la esposa de su amante.“Firme, Irma, firme, me dije a mí misma para recuperar el valor que se me andaba queriendo huir”.

El detalle no le causó alegría al Díaz Ordaz, quien salió a enfrentar a su amante. El final era definitivo. Irma Serrano plantó una cachetada en la mejilla del presidente y abandonó Los Pinos, dejando atrás al hombre que la llenó de de lujos y polémica

