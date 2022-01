Hija de VALENTÍN ELIZALDE revela que con este programa de Azteca se enteró del asesinato de su padre

La trágica muerte de Valentín Elizalde “El Gallo de Oro”, en noviembre de 2006 tras salir de un palenque en Reynosa, Tamaulipas, conmocionó al país debido a la violencia con que le arrebataron la vida al cantante grupero. Un comando armado lo asesinó a bordo de su camioneta y hasta el momento no se sabe quién ordenó matarlo o por qué.

Valentín Elizalde se encontraba en la cúspide de su carrera al momento de su muerte. Con solo 27 años, el intérprete de “Te quiero así” y “Volveré a amar", causaba furor en donde se presentara. Siempre tenía llenos totales en plazas y palenques.

Tras su muerte, la leyenda del “Gallo de Oro” nació. Las ventas de sus discos, así como las regalías por sus canciones subieron como la espuma. Provocando una disputa familiar por la herencia de “El Vale”, que aún ahora sigue sin resolverse. Se dice que la madre y los hermanos de Valentín no permitieron que las hijas del cantante tocaran un solo peso o tomaran posesión de sus propiedades.

Valentina, Valeria y Gabriela Elizalde, son las tres hijas que el Gallo de Oro procreó con tres mujeres diferentes. Las hermanas han mantenido un perfil bajo, aunque en ocasiones hacen presentaciones especiales en homenajes dedicados a Valentín.

Valeria Elizalde acudió al podcast de Gusgri, y durante la plática contó por primera vez cómo era su relación con padre, qué recuerdos tiene de él y cómo se enteró de la muerte de Valentín Elizalde cuando ella apenas tenía cinco años de edad.

“Yo creo que mi mamá no sabía cómo decirme, y solo me contaron que mi papá se había ido al cielo. No me dejaban ver la tele porque en todos los programas había homenajes, y la nota de la muerte la pasaban constantemente. Pero un día, viendo “La Historia Detrás del Mito” supe cómo había sido la muerte de mi papá”.