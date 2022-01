Bella actriz mexicana terminó con su vida por el amor de este galán de Hollywood

En la industria del cine mundial se han dado a conocer infinidad de historias de romances infructuosos con desenlaces inesperados, tristes o trágicos, sin embargo, hasta ahora poco se conocía de una actriz mexicana que triunfó en la meca del cine, Hollywood, pero fue rechazada por los directores nacionales; aunado a esto habría decidido terminar con su vida debido al amor no correspondido de un reconocido actor estadounidense.

Se trata de Josefina Yolanda Pellicer López de Llergo, mejor conocida como Pina Pellicer, destacada actriz de talla internacional, quien filmó exitosas series de televisión y algunas películas en la década de los sesenta, en Estados Unidos. Época en la que además conoció al que se convertiría en el gran amor de su vida, Marlon Brando, quien no habría correspondido de la misma manera a la joven estrella.

Pina Pellicer, tercera de 8 hijos, inició su trayectoria artística en México, participando en la primera película mexicana nominada a los premios Oscar, "Macario" (1960), al lado de Ignacio López Tarso y Kathy Jurado, también trabajó en otros filmes como "Días de Otoño" (1963), "El Pecador" (1965) entre otras. mientras que, en lo que respecta a series estadounidenses, participó en "el Fugitivo" y "La Hora", de Alfred Hitchcock.

La joven, nacida en 1934, fue descubierta por el productor estadounidense Franklin Roosevelt, en marzo de 1958, época en que tuvo su primera oportunidad de trabajar en el teatro profesional, en la obra "El Diario de Ana Frank", a partir de entonces fue invitada a trabajar en producciones estadounidenses.

Pina Pellicer y su tortuosa vida emocional

Tras ser descubierta por el productor Frank Roosevelt, Pina Pellicer fue elegida para ser coestelar, junto a la estrella de Hollywood Marlon Brandon, en la película "El Rostro Impenetrable" (1961). Un filme que marcaría su vida para siempre, ya que de acuerdo con investigaciones periodísticas realizadas en aquella época, la actriz mexicana se habría involucrado sentimentalmente con el actor mientras rodaban el largometraje.

Como testimonios se citaron a varios personajes que trabajaron en la producción, quienes recordaron verlos siempre juntos, lo que habría evidenciado una relación amorosa. A partir de ese momento se comenzó a ver a Pina Pellicer muy feliz y positiva, a grado tal que llegó a cambiar su postura ante la vida, con la cual al parecer tenía una confrontación muy recurrente.

Aunque nunca se comprobó que Pina Pellicer tuviera planes de formalizar con el actor, tal parece que su muerte evidenciaría que sí; sin embargo, la actriz terminó descubriendo que Marlon Brando no tenía planes de formalizar nada, motivo por el cual ella comenzó a distanciarse.

Su inminente suicidio

Todo parece indicar que Pina Pellicer tuvo una vida personal muy compleja, ya que se consideraba muy reservada: "No me gusta hablar de mis sentimientos, porque si los otros descubren como soy, lo usarán como armas contra mí para hacerme daño", llegó a declarar en alguna ocasión. La joven actriz se casó por primera y única vez con el hotelero Ramón Naves, no obstante, unos meses después se separó argumentando que no estaba preparada para una vida de matrimonio.

Años después, tras conocer a Marlon Brando, la actriz tal vez habría cambiado de opinión en cuanto al matrimonio, sin embargo, los planes no resultaron como lo habría esperado. Y tal parece que esto la llevó a caer en una profunda depresión que la condujo al suicidio.

Ya instalada en el edificio Pachuca 131, ubicado en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, el sábado 5 de diciembre de 1964, Pina Pellicer le envió una carta a su consejero y amigo de toda la vida, de nombre Salomón, a quien conocía desde el teatro universitario:

"Querido, sé que entenderás perfectamente mi cansancio, ya no tengo fuerzas, tal vez nunca hubiera llegado a la desilusión total. Creo en los seres humanos, creo sobre todo en los que me quieren y siento defraudarlos pero no puedo más. Pina," fue el texto con el que la actriz se despidió de este mundo, cuando solo contaba con 30 años de edad. Aquél día habría decidido suicidarse.

