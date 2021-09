Sylvia Pasquel revela que su casa de Acapulco sufrió FUERTES daños | VIDEO

Tras el sismo del 7 de septiembre de magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter que azotó en Guerrero, Sylvia Pasquel reveló que su casa en Acapulco sufrió graves afectaciones.

“Me fue re mal ahí en mi casa en Acapulco, ya me mandaron fotos de cómo se cuarteó todo, una parte donde está la alberca, ahí fue donde más sufrimos daños, se cuarteó una parte del asoleadero, y lo que más me preocupa es el barandal que tengo que es de cristal, que se abrió, entonces no se puede subir ni bajar de la casa porque hubo un derrumbe que taponeó toda la calle por donde subimos”, explicó la actriz durante su encuentro con la prensa.

Pese a las malas noticias en el aspecto material, Pasquel señaló que después del temblor, estuvo tranquila, ya que su mamá, Doña Silvia Pinal no se percató del sismo que había ocurrido, a lo que la actriz declaró;

“Le hablé luego luego por teléfono y mi mamá ‘¿a poco tembló?’… le digo ‘sí mamá, ¡tembló!, ¡acaba de temblar!, ¡qué bueno que no lo sentiste!’. No se sintió tan fuerte por donde yo vivo, pero duró muchísimo”, señaló.

Finalmente, la artista de 71 años confesó que su nieta Michelle Salas no se ha comunicado con ella, aunque no descarta que la hija de Luis Miguel lo haga en los próximos días.

“No me ha hablado, la que me habló fue Camila, yo creo que Michelle todavía no le han llegado bien las noticias, está en Nueva York, pero bueno, no tardará en mandar un mensaje”, remató.