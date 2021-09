Ninel Conde se queda sin casa tras fuga de Larry Ramos; la echan por falta de pago

Las cosas para Ninel Conde se le siguen complicando pues luego de la fuga de su esposo Larry Ramos y que el padre de su hijo Giovanni Medina reveló que tiene la intención de quitarle el apellido de la actriz y cantante al pequeño Emanuel, una desgracia más le ocurrió en Miami.

Pues de acuerdo con el programa “Chisme No Like” Ninel y Larry habrían quedado a deber el alquiler del departamento de donde se fugó el esposo de “La Bombón Asesino”, por lo que la dueña decidió sacar todas las cosas que habían ahí.

Según los presentadores de dicho programa, por ley, solamente pueden dejar las cosas de Ninel Conde y de Larry Ramos por 5 días en el lobby del complejo de departamentos para que sus dueños lo recojan, de lo contrario deberán deshacerse de ellos en una venta de garage.

De acuerdo con el presentador de Chisme No Like, Javier Ceriani, debido a que Ninel y Larry Ramos no pagaron la renta de dicho departamento la dueña tomó la decisión de cambiar las cerraduras de la vivienda, esto para evitar que personas ajenas puedan tener acceso a la propiedad.

¿Cómo fue la fuga de Larry Ramos?

Fue el pasado miércoles 1 de septiembre cuando trascendió la noticia de la fuga de Larry Ramos, actual esposo de Ninel Conde quien se encontraba bajo arresto domiciliario y que cortó el grillete de seguridad que autoridades de Estados Unidos le colocaron para controlar su ubicación.

Muchos son los rumores sobre que Ninel Conde se encontraba presente cuando el hombre buscado por el FBI escapó del departamento, sin embargo, la actriz asegura que no tiene nada que ver con la fuga de su esposo.

La información más reciente sobre el paradero de Ramos, asegura que en las próximas horas podría estar pisando territorio mexicano en donde sería detenido y deportado a Estados Unidos, ya que según varios medios de comunicación el esposo de Ninel Conde habría escapado por vía terrestre.

