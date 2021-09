Netflix: Este es el drama coreano más esperado del año, te enamorarás del protagonista

Netflix ya tiene lista su lista de estrenos para el próximo mes, la plataforma lanzará uno de los dramas coreanos más esperados del año. Las fans podrán disfrutar de la nueva serie de romance protagonizada por Song Kang.

Este ha sido uno de los actores juveniles más prometedores, en el año ya lleva 4 producciones consecutivas, cada una igual de exitosa que la anterior. La mayoría de sus trabajos los puedes encontrar en el servicio de streaming.

Netflix ha creado algunas adaptaciones de webtoons a dramas coreanos, como "Sweet Home" y "Love Alarm", siendo de las series coreanas más exitosas de la plataforma.

Su lista de estrenos continúa para el mes de octubre y las fans de latinoamérica podrán disfrutar del nuevo K-Drama de romance que se estrenará muy pronto, checa nuestra recomendación semanal.

El nuevo drama de Song Kang en Netflix

Este dorama se estrenó en junio 2021 y está protagonizado por Song Kang, uno de los actores coreanos más populares. Ha encabezado varias series de Netflix y en octubre llegará su trabajo más reciente.

"Nevertheless" llegará a la plataforma el 7 de octubre, siendo uno de los más esperados del año, ya que el actor mostró una de sus mejores facetas: se convirtió en todo un fuckboy. Siendo el chico malo de la historia, Song Kang conquistó a más de una, pero también se ganó el odio de otras, ya que hizo sufrir a la protagonista.



El drama sigue la vida de Park Jae Uhn, un estudiante de arte que parece agradable; sin embargo, no podría ser más indiferente con los demás y no busca tener una relación romántica. Yoo Na Bi es una chica que sufre la infidelidad de su novio, por lo que pierde el interés en el amor.



Cuando ambos se conocen, desarrollan una especie de relación de amigos con beneficios, pero uno de ellos se termina enamorando a pesar de que sabe las consecuencias de no ser correspondido. Su estreno ha sido muy esperado, ya que las fans no pudieron disfrutarlo hasta que terminó su emisión en Corea del Sur, pero llegará muy pronto a Netflix.

