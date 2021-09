¡Matrix no lo es todo! Las Wachowski han dirigido estas películas que puedes ver en HBO Max, Amazon Prime y Netflix

Con el reciente lanzamiento del trailer de The Matrix: Resurrections, película que sería la cuarta entrega de la saga y que tiene previsto se estrene en cines el próximo 22 de diciembre, también viene llega la pregunta sobre el trabajo de las directoras Lana y Lilly Wachowski, cuyo filmografía está disponible en las plataformas de HBO Max, Amazon Prime y Netflix

Si bien, no han sido directoras que cada año lanzan una nueva película, sí se han mantenido fieles a sus creencias y gustos, en espera de guiones que vayan más ad hoc con su estilo, que se ha caracterizado por la búsqueda del sentido de las cosas y del propósito de la existencia. Quizá algo complicado y denso, pero que ha sido muy recurrente en sus filmes.

Lamentablemente, después de su trabajo en The Matrix (1999) no han vuelto a alcanzar la gloria cinematográfica a pesar de sus intentos por colocarse en la cima con proyectos arriesgados y con actores de moda, cuyas producciones han sido respaldadas por los estudios Warner Bros.

Ahora, en este 2021 Lana Wachowski regresará a la matrix, algo esperado por los fanáticos y que puede ser la entrada a las nuevas generaciones. Pero mientras esto sucede, puedes echarte un clavado en la filmografía completa de las hermanas Wachowski, aquí te dejamos la lista de algunos de sus filmes más destacados de los últimos 20 años.

Meteoro: La película / Speed Racer (2008) - HBO Max

Speed Racer (Emile Hirsch) nació en una familia que está en el negocio de los autos de carreras y es una de las grandes estrellas. Sentado tras el volante de su Mach 5, Speed frecuentemente gana las competencias.

Cuando no acepta una oferta del presidente de Industrias Royalton, descubre un terrible secreto: magnates poderosos están arreglando las carreras. Con la esperanza de vencer a Royalton en su propio juego, Speed participa en la misma carrera que cobró la vida de su querido hermano.

Aunque se trata de la adaptación de la serie animada japonesa Meteoro (título original Mach Go Go Go), que se transmitió entre 1967 y 1968, el filme no tuvo la misma aceptación y éxito que la caricatura, ya que tuvo un costo de producción de 120 millones de dólares y únicamente logró recaudar 93 millones de dólares, lo que representó una pérdida para el estudio.

Cloud Atlas: la red invisible (2012) - Amazon Prime

Varias historias se desarrollan en diversas líneas temporales, pero aún siendo independientes y ocurriendo a lo largo de cinco siglos, todas están relacionadas y unas repercuten entre otras, entrelazando drama, misterio, acción y amor.

La película de ciencia ficción y contó con las actuaciones de Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugo Weaving, Jim Sturgess, Ben Whishaw, Susan Sarandon y Hugh Grant, pero sin importar con estas personalidades, el filme no logró captar la atención de todo el público, porque la consideraron confusa, complicada y un tanto cansada.

La producción tuvo un costo de 100 millones de dólares y sólo recaudó 130 millones de dólares, lo que representó otro fracaso en taquilla para estas directoras.

El destino de Júpiter / Jupiter Ascending (2015) - HBO Max

Júpiter Jones (Mila Kunis) nació en alta mar cuando su madre huía de Rusia rumbo a Estados Unidos, tras el asesinato de su padre, un astrónomo.

Ahora vive en Chicago, y trabaja como limpiadora de casas. Su novio Vasiliy la convence para que se gane algún dinero extra vendiendo óvulos y para ello decide adoptar un nombre nuevo: Katherine Dunlevy. Pero su ADN atraerá la atención de los cazadores de recompensas intergalácticos.

En el otro confín de la galaxia se ha descubierto que Júpiter forma parte de una cadena genética extraordinaria que podría alterar el equilibrio de todo el universo, pues es la reencarnación de la matriarca de la milenaria casa de Abrasax (Eddie Redmayne). Un ex-militar genéticamente modificado, el licántropo Caine Wise (Channing Tatum), llegará a la Tierra para intentar salvarla.

Las opiniones fueron en general negativas, ya que hacían hincapié en incoherencias dentro del guión, así como exagerada actuación de Eddie Redmayne, debido a que muchos de los diálogos estaban plagados de "ridiculeces". La producción tuvo un costo de 176 millones de dólares y recaudó en taquilla 183 millones de dólares.

V de Venganza / V for Vendetta (2005) HBO Max y Amazon Prime

En un futuro no muy lejano, Gran Bretaña se ha convertido en un país totalitario dirigido con mano de hierro por un tirano (John Hurt).

Una tarde, tras el toque de queda, Evey (Natalie Portman) es rescatada en plena calle por un misterioso enmascarado cuyo nombre es "V" (Hugo Weaving).

El extraño personaje le explica cuáles son sus planes para recuperar la libertad. En efecto, todas las acciones de V tendrán como objetivo hacer estallar en todo el país una revolución contra el gobierno fascista.

Si bien las hermanas Lana y Lilly Wachowski no dirigieron el filme, sí fungieron como productores y guionistas, aunque en este último rubro no habría mucho que destacar, debido a que se trató a la adaptación de una novela gráfica creada por Alan Moore y David Lloyd y que se editó durante la década de 1980.

El filme terminó siento un rotundo éxito, luego de contar con un presupuesto de 54 millones de dólares y recaudar más de 132 millones en taquilla.

Sense8 (2015-2018) Netflix

Cuenta la historia de ocho desconocidos (Will, Riley, Capheus, Sun, Lito, Kala, Wolfgang y Nomi) de diferentes culturas, razas y orientaciones sexuales que, después de experimentar la trágica muerte de una mujer a través de visiones o sueños, se encuentran mental y emocionalmente conectados.

A través de esta conexión, son capaces de comunicarse, sentirse y compartir sus conocimientos, idiomas y habilidades. Mientras intentan descubrir por qué están conectados y qué significa su conexión, reciben ayuda de un hombre misterioso llamado Jonas, el cual es otro sensate. Sin embargo, otro hombre llamado Whispers intenta capturarlos.

Whispers utiliza el mismo poder telepático que los protagonistas poseen para entrar en sus mentes, invadiendo sus pensamientos y emociones. A su vez se explora su vida y sexualidad, en cada una de sus culturas y países.

A pesar de sólo haber contado con dos temporadas, surgieron millones de fanáticos en todo el mundo, pero las críticas no tan positivas de los especialistas y de otros medios, así como el costo por episodio, llevaron a la cancelación de este proyecto de las Wachowski.

Dentro de su filmografía también entra la trilogía de Matrix, que está disponible en HBO Max y Netflix, así como el Animatrix, que también fue dirigido por las Lana y Lilly Wachowski.

Así que si te ha gustado la carrera de estas cineastas disfruta de estas recomendaciones que están las plataformas de streaming, esto mientras llega a cines The Matrix: Resurrections.