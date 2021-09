Mariana Echeverría sufre FATAL accidente en grabación de un programa, ¡Se le ve el hueso!

Fue durante la grabación del programa Faisy Nights cuando la bella Mariana Echeverría quien también es conductora de dicha emisión, tuvo un fuerte accidente que le provocó una profunda herida en una de sus piernas.

Y es que si algo caracteriza a Mariana Echeverría es su elocuencia y su valor para jamás decirle no a un reto, no por nada se convirtió en una de las integrantes favoritas de la familia disfuncional en Me Caigo de Risa.

¿Qué pasó?

Tal y como lo mencionamos anteriormente, todo ocurrió durante la grabación del programa Faisy Nights en donde la guapa y aventada conductora aceptó el reto de hacer un nuevo challenge el cual consiste en pasar por varias cajas de plástico apiladas.

Y durante su intento por hacer este challenge el cual se ha vuelto popular en redes sociales, la bella conductora cayó de una gran altura, lo que provocó que se hiciera una herida muy profunda a tal grado que hasta el hueso se le vio.

Afortunadamente, parte del cuerpo de Mariana cayó sobre una colchoneta que la producción de Faisy Nights lo que provocó que el golpe no fuera sobre otras partes del cuerpo de la conductora.

De acuerdo con el periodista Juan José Origel, pese al fuerte golpe que se llevó Mariana, la conductora siguió con las grabaciones de Faisy Nights como si nada le hubiera pasado.

Además Martha Figueroa, reveló que en Televisa le han estado haciendo las curaciones pertinentes para evitar que la herida se le infecte y rápidamente cicatrice.