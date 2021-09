Lorde canta temas de 'Solar Power' en lengua indígena; ¿de cuál se trata? | VIDEO

En junio, Lorde sorprendió a sus seguidores con "Solar Power", su primera canción tras una larga ausencia de cuatro años sin nueva música. En agosto, publicó su tercer álbum de estudio bajo el mismo nombre que el sencillo.

Ahora, la cantante de 24 años publicó por sorpresa un mini álbum titulado Te Ao Marama, con cinco canciones de su más reciente disco, Solar Power. Sin embargo, no es un EP cualquiera, pues todas están cantadas en maorí, lengua indígena de su natal Nueva Zelanda.

Lorde. Foto: FB/lordemusic

Homenaje a su país

Las cinco canciones interpretadas en esta lengua nativa de su país son "The Path", "Stone At The Nail Salon", "Fallen Fruit", "Oceanic Feeling" y por supuesto, "Solar Power". Es una manera de rendir homenaje a su país de origen.

En una entrevista para la revista The Spinoff, Lorde explicó que la idea de este material, cuyo título significa "El mundo de la luz", surgió durante la preparación de su última placa, Solar Power, cuando se dio cuenta de que "gran parte de su sistema de valores en torno al cuidado del mundo natural proviene de los principios tradicionales maoríes".

Te Ao Marama llega pocas semanas después de la publicación de su tercer producción discográfica, el citado Solar Power, continuación de sus dos anteriores álbumes, Melodrama (2017), que obtuvo buenas críticas y Pure Heroine (2013), que incluye éxitos como "Royals" y "Tennis Court".