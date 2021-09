Lambda García considera que las redes sociales no definen a una persona

Lambda García tiene claro que las redes sociales son un buen impulso para cualquier marca o persona que quiera promocionar su carrera, por eso es que él está presente tratando de mostrarse tal cual es y sobrellevando los comentarios, buenos y malos, de la gente de la mejor manera.

“Me gusta que me conozca sin tapujos. Obviamente tengo discrepancias con mis propios pensamientos y la gente, porque vivimos en una sociedad que ataca por atacar, entonces es difícil poder no engancharte con los haters, pero entiendo que sólo son herramientas para convivir, porque éstas no definen a una persona”, comentó el actor.

García trata de enviar buenas vibras tanto en redes sociales como en la vida diaria, ya que tiene claro que cada persona debe poner su “granito de arena” para mejorar a la sociedad mexicana y crear un ambiente en el que todas las personas puedan coexistir sin perjudicar a los demás.

Apoya a niños

El conductor está feliz por la conexión que estableció con los infantes que participan en el reality “Los Chiquillos de Hoy”, en donde es padrino del equipo Chiquileléctricos y también está sorprendido por el enorme talento que tienen los pequeños, mismo que pasaron a la final de este viernes.

“Las nuevas generaciones vienen con todo, yo a los 13 veía películas y jugaba con muñecos. Ahora a esa edad ya están más despiertos, nacen con otro chip, desde el uso de las redes sociales los cambia; por ejemplo Beba Cuervo está muy bien preparada, aunque hoy dejó el programa, es muy capaz, tiene una labia y mente increíbles”, contó.

El actor también es conductor de base del programa “Hoy” desde el año pasado y ha logrado entablar una relación agradable con Andrea Escalona, Galilea Montijo y Andrea Legarreta, las titulares del matutino.

Regresa al teatro

Lambda García interpretará a “Santi” en el regreso de la obra “Perfectos desconocidos”, que se estrena en el Nuevo Teatro Libánes el próximo 1 de octubre, ofreciendo funciones los fines de semana. El reparto lo completan Claudia Ramírez, Stephanie Salas, Dalillah Polanco, Fabiana Perzabal, Fernanda Borches, María Chacón, Fátima Favela, Moisés Arizmendi, Marco Zunino, Alex de la Madrid, Ulises de la Torre, Cristian Ramos, Luis Orozco y Fernando Memije.

dhfm