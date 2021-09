John Lennon: Celebran 50 años de "Imagine" con proyección en edificios en todo el mundo | FOTOS

Este 9 de septiembre, el álbum "Imagine" de John Lennon está cumpliendo 50 años de su publicación. Es por ello que para su celebración se decidió proyectar algunas líneas de la famosa canción que da título al segundo trabajo en solitario del exbeatle. La frase que se eligió fue "Imagine all the people living life in peace" ("Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz").

Los lugares elegidos para la proyección son algunos de los más emblemáticos alrededor del mundo, desde la Casa del Parlamento en Londres hasta la plaza Times Square en Nueva York. Una parte de "Imagine" también se proyectó en una parte de lo que fue el Muro de Berlín en Alemania.

Un himno mundial

John Lennon granó "Imagine" en su casa rural de Tittenhurst Park durante la primavera de 1971. El álbum se completó con sobregrabaciones en Nueva York. El disco alcanzó la primera posición a nivel mundial y la canción llegó al número tres en las listas del Billboard 100 ese mismo año.

De inmediato se colocó como una de las canciones más emblemáticas del músico británico, así mismo es reconocida como uno de los himnos por la paz más relevantes en la historia. La revista Rolling Stone colocó a "Imagine" en el puesto tres dentro de la lista de las 500 Mejores Canciones de Todos los Tiempos.

Festejan medio siglo

En el marco del festejo por los 50 años de "Imagine", este viernes 10 de septiembre se pondrá a la venta una edición especial del álbum, con dos vinilos en color blanco. Uno corresponde al disco original y el segundo contiene algunas grabaciones extra con tomas alternas.

Al mismo tiempo, se proyectó la película "Imagine", protagonizada por John Lennon y Yoko Ono, con material fílmico grabado durante las sesiones del álbum. En Twitter se organizó una fiesta de escucha en la que miles de usuarios se conectaron para escuchar las 10 canciones del disco, entre ellas las cuentas de George Harrison y Paul McCartney, sus compañeros en The Beatles.