Exatlón México: David Juárez "La bestia" termina con el ojo morado porque un compañero lo golpeó: VIDEO

A cinco semanas del estreno de la quinta temporada de Exatlón, los televidentes cada vez se familiarizan más con los participantes de esta competencia, quienes diariamente entregan todo en la arena con tal de obtener el mejor puntaje para sus equipos.

Y precisamente en este sentido han surgido favoritismos, pues en redes sociales existen personas que apoyan a los rojos, guardianes, y a los azules, conquistadores, por lo que siempre están pendientes de cada paso que den los integrantes de cada equipo.

En este sentido ha sorprendido que uno de los concursantes más famosos apareció con un ojo morado, lo que de inmediato alertó, pues se trata de David Juárez, mejor conocido como “La bestia”, uno de los rostros más queridos de Exatlón México.

Cabe recordar que dentro de la competencia, las cámaras están siempre fieles a la sombra de cada uno de los integrantes en todos los momentos del día, por lo que resulta difícil que alguno de ellos esconda algo o pase desapercibido, y en este sentido David Juárez ahora ha confirmado que es difícil esconder algo de las cámaras de Exatlón, y más si se trata de un golpe en el rostro.

La bestia es concursante del equipo azul. Foto: Especial

A pesar de que al inicio intentó esconder y decidió no comentar nada respecto al golpe que tenía en el ojo, lo cierto es que eventualmente la hinchazón y el color morado alrededor de su ojo derecho fue delatándolo, por lo que al fin decidió contar lo acontecido en torno a este golpe en su cara.

“No lo había contado porque no quería que se malinterpretara, estaba jugando con Jahir, así como a los golpes, normal, pero Jahir dio un manotazo y resulta que me dio en el ojo y la nariz y me salio sangre, no quería dejar mal a Jahir pero no fue haciendo mortales, fue jugando con él”, dijo el concursante respecto a su ojo morado.