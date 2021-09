Camilo lanza emotivo mensaje a una mujer mientras presume collar con la FOTO de una niña muy importante para él

Camilo, considerado uno de los cantantes colombianos más exitosos de habla hispana gracias a éxitos como "Tutu" y "Ropa cara", se encuentra de viaje en España, donde el próximo 27 de septiembre ofrecerá un concierto en Barcelona como parte de su gira 'Mis Manos Tour'.

Este jueves 9 de septiembre, el cantautor de 27 años, cuyo nombre completo es Camilo Echeverry Correa, compartió a través de sus historias de Instagram parte de su recorrido por territorio español, agradeciendo a sus seguidores por una "noche hermosa".

Sin embargo, fue a través de una publicación en la misma red social en la que publicó un emotivo mensaje a una mujer, que no es su esposa, la cantante Evaluna Montaner. Al mismo tiempo, presumió un collar con la fotografía de una niña sumamente importante para él.

Pero no hay nada de qué preocuparse, ya que se trata de una fanática del cantante colombiano y parte de La Tribu, nombre con el que él se refiere a su base de fans. De acuerdo con el compositor, la chica lo esperó a las afueras del hotel donde se hospeda.

Comentó que el objetivo de la joven fue hacerle saber el poder de su música. No obstante, ahí no terminó la publicación, pues Camilo aprovechó para compartir tres fotografías, dos en las que aparece él y una en específico dedicada a una pequeña muy valiosa para su vida: Evaluna.

Y es que en las tres instantáneas se puede observa como el artista presume un collar que lleva una fotografía de la hija de Ricardo Montaner, con quien se caso en febrero de 2020.

"Hoy me encontré a una chica de La Tribu afuera del hotel... y me contó que su abuelito con Alzheimer le cantaba todos los días 'Tutu' y ufff… me confirmó algo: ¡Mis canciones tienen vida cuando cobran vida en sus vidas! Gracias por tanto", escribió Camilo.