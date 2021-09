BTS: Ella es la chica favorita de V, el idol revela de quién ha estado enamorado

¿Qué integrante de BTS tiene novia? Los idols coreanos son de los chicos y solteros más cotizados entre las fans. Una de las preguntas que se ha hecho ARMY a lo largo de los años es si alguno de ellos tiene novia, pero parece que todos están enfocados en su carrera como cantantes.



Sin embargo, algunos de ellos han confesado o reconocido que en el pasado tuvieron novias, pero esto sucedió antes de que fueron famosos, ahora suelen ser blanco de rumores amorosos con otras chicas de la industria, pero sus fans siempre han asegurado que los apoyarán cuando tengan pareja, ya que quieren verlos felices.



Hasta ahora, se desconoce si V tuvo pareja antes de ser un idol famoso, ya que su historial amoroso no cuenta nada sobre alguna exnovia durante su época de estudiante o aprendiz. Sin embargo, el idol no ha temido confesar su amor por una chica que es igual de famosa que él, aunque es un amor imposible. Conoce quién es la afortunada que logró robar el corazón y atención de Taehyung.

¿Quién es el crush de V de BTS?

Al igual que las fans, los medios internacionales están muy interesados por saber con quién están saliendo estas celebridades mundiales. Públicamente son solteros, ya que no han reconocido a ninguna pareja.

Además, parece que con su fama mundial no tienen tiempo para el amor y los idols coreanos enfrentan muchas veces la falta de privacidad debido a fans que no apoyan sus relaciones, por lo que las mantienen en secreto o son solteros gran parte de su carrera.

En algunas entrevistas han respondido sobre sus cosas favoritas, como las películas o series que ven, pero también si tienen algún crush con alguna celebridad y V no dudó en confesar su amor por una famosa actriz juvenil, incluso ha visto sus películas.



V tiene como chica favorita a Lily Collins, quien ha protagonizado historias como "Love Rosie", "Cazadores de Sombras" y "Emily in Paris". Sin embargo, parece que su amor es algo imposible, no porque sean de nacionalidades diferentes o trabajen en otras áreas de la industria, sino porque hace poco la actriz se casó.

En redes sociales, ARMY se solidarizó con el idol de BTS a modo de broma y compartieron diferentes reacciones sobre la idea de que V perdió a su crush de toda la vida.