BTS: Conoce al miembro oculto del grupo, lo escondieron por está razón

¿Cuántos integrantes tiene BTS? El grupo más famoso del mundo sufrió varios cambios en su alineación antes de debutar en 2013. Hubo algunos raperos que decidieron renunciar al proyecto porque no era lo que buscaban o no confiaban mucho en la banda, también hubo un integrante que no conocían las fans y permaneció escondido.

La historia del grupo es una de las más conocidas por ARMY, ya que la agencia BigHit, aparentemente, estaba al borde de la quiebra, pero su CEO Bang Si Hyuk confió en los idols y les prometió que se convertirían en los más grandes del mundo.



Sin embargo, integrantes como Jimin o J-Hope estuvieron a punto de dejar el grupo, el primero de ellos porque fue rechazado varias veces de la alineación, su compañero quería renunciar antes de que debutaran. BTS también ha tenido una integrante femenina, se trata de Adora, pero una de las grandes sorpresas fue el integrante desconocido que no revelaron hasta su presentación oficial.

¿Quién fue el miembro oculto de BTS?

BTS debutó el 13 de junio de 2013, pero previó a su aparición oficial, uno a uno de los integrantes fueron revelados por medio de teasers en las redes oficiales de BigHit.



En Corea del Sur es común que los aprendices tengan apariciones en programas, videos de otros artistas o hagan realitys shows para que sus fans los vayan conociendo y atraigan la atención del público, pero todo fue muy diferente con el miembro oculto de BTS, ya que ARMY lo conoció a tan solo 11 días de su debut.

V sorprendió a todas las fans cuando fue presentado como el séptimo integrante, se mantuvo ocultó durante todas las actividades previas, incluso lo cortaban de las fotos grupales para no revelar su identidad. El idol confesó en una entrevista para Rolling Stone que pensó que había sido excluido de la banda.

En palabras de su Bang Si Hyuk, dueño de BigHit, decidió esconder a Taehyung porque tenía una gran apariencia y personalidad, creyó que su aparición sería muy impactante y una gran sorpresa, por lo que decidieron que fuera el último en ser conocido. Tras su debut, realizaron un show case con sus fans y V lloró porque al fin podía conocer a las fans.

