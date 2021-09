Arath de la Torre se burla de querido colaborador de Hoy; por su poco talento para bailar

Este jueves 9 de septiembre se reveló que la segunda temporada de “Las Estrellas bailan en Hoy”, está por comenzar pues el próximo lunes 13 de septiembre inicia el casting para todos aquellos famosos que deseen ser parte del reality show de baile del programa Hoy.

Y una de las que hará el casting este próximo lunes para tratar de pertenecer a la segunda temporada de “Las estrellas bailan en Hoy” es la periodista de espectáculos Shanik Berman.

Arath de la Torre se burla de sus compañeros

Mientras estaban presentando una nota, los conductores de Hoy le revelaron a Shanik que ella sería parte de los castings, por lo que Galilea la retó a que diera una prueba de sus mejores pasos.

Y así fue, ni tarda ni perezosa, Shanik Berman se levantó de su lugar y comenzó a moverse sin ningún reparo, incluso hasta se tiró al piso y levantó las piernas para demostrar la flexibilidad que tiene.

Fue entonces que Andrea Legarreta, Paul Stanley, Galilea Montijo y Arath de la Torre comenzaron a reírse de dicho espectáculo, sin embargo, el protagonista del remake de “Dr. Cándido Pérez” fue muy obvio que incluso hasta se privó de tanta risa.

Luego de esto, la periodista muy entusiasmada cuestionó a los conductores sobre quién sería su pareja de baile, pues ella quiere a alguien guapo, por lo que Arath solo dijo “Limosnera y con Garrote''.

Esta expresión fue secundada por Galilea Montijo, sin embargo, Andrea Legarreta para contestar la pregunta de Shanik a modo de broma dijo que su pareja de baile sería Paul Stanley.

Ante la respuesta de Andrea Legarreta, Paul dijo que no, pero Artah aseguró que su mejor pareja para hacer el casting sería “El Capi Albores” y enseguida comenzó a reírse, esto debido a que el experto en clima en la temporada pasada no tuvo una buena participación ya que lo suyo no es el baile.