Alicia Villarreal quiere a guapa actriz francesa como protagonista de su bioserie

La cantante regional Alicia Villarreal prepara su próximo proyecto: una serie sobre su vida, pero no está nada perdida, pues ya confirmó quien quiere que sea la protagonista para narrar los pasajes de su vida desde antes de Grupo Límite y cuando este alcanzó la fama. Se trata de nadie más que de ¡Angelique Boyer!

Durante una entrevista a ‘Sale el Sol’, la cantante reveló algunos detalles: “Me han estado entrevistando demasiado para esta opción que tenemos de mostrarle al público lo que ha sido mi historia desde antes de Límite y después, y todo lo que ya conocen”, resaltó. Alicia mencionó que no quiere poner en su producción momentos tristes para ganarse al público, sino confirmar que ha trabajado mucho para ganar un lugar en un género competido por hombres.

“Me he esforzado en una industria que ha sido de hombres, en la que me han hecho a un lado y en la que me he ido por gusto porque ya no quiero batallar. Me he mantenido gracias a un público que ha sido muy fiel”, declaró.

Tiene más propuestas, por si Angelique no quiere o puede

Insistió en que pese a que hay algunas propuestas de actrices para este proyecto, a ella le gustaría que Angelique fuera la protagonista: “Hay algunas propuestas de actrices: a mi me encantaría mi hija, ha tomado cursos dramáticos y todo eso, pero no sé. La verdad tengo una opción que me encantaría mucho y es con Angelique”, confirmó.

Hasta ahora no es un hecho que Angelique o Melenie Carmona protagonizarán esta serie, pero sin duda, es una de las más esperadas por sus fanáticos. Y es que Angelique por ahora está muy ocupada en un proyecto de Televisa.

msb