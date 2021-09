Aczino: ¿Dónde ver la final EN VIVO de la Freestyle Máster Series 2021?

Aczino regresa a Freestyle Máster Series (FMS) Internacional como vigente campeón para poner en juego su título ante los mejores gallos de las ligas de España, Argentina, México, Chile y Perú, en un evento, plagado de bajas, que se celebra el 9, 10 y 11 de septiembre en el Palacio Vistalegre Arena de Madrid.



El rapero mexicano Aczino, a priori retirado, a excepción de su aparición el pasado mes de julio en la USN World Summer Cup, volverá a subirse a los escenarios en competición oficial para defender su campeonato en FMS Internacional 2021 tras su última actuación el 8 de marzo de 2020, en la que se coronó campeón del mundo de FMS tras vencer al español Chuty en la Plaza de Toros de Acho en Lima (Perú).



En un evento de casi ocho horas de duración, los aficionados peruanos se despidieron de Aczino entre lágrimas y flores, ya que cubrieron de rosas rojas el escenario en lo que era su retirada oficial del circuito competitivo.



Aunque no se ha oficializado su regreso definitivo a las batallas de gallos, la presencia de 'Mau' será uno de los principales alicientes de la segunda edición de FMS Internacional, que se dividirá en tres actos y dispondrá del 60 % del aforo de Vistalegre para público, por primera vez tras la pandemia.



Junto al mexicano, varios de los mejores competidores que configuran las cinco grandes ligas FMS por todo el mundo, procedentes de España, Argentina, México, Chile y Perú batallarán para suceder a Aczino como nuevo campeón del mundo.



No obstante, Bnet, campeón de FMS España y uno de los principales atractivos del evento, no participará tras anunciar su retirada del circuito batallero una semana antes del inicio de la competición. Tampoco estarán en Madrid el argentino Stuart, campeón de FMS Argentina, el chileno Ricto y el mexicano Lobo Estepario.



Ante las numerosas bajas, la organización de Urban Roosters ha conformado seis grupos: cinco de ellos compuestos de los competidores que obtuvieron su puesto por su situación clasificatoria en sus respectivas ligas y uno más que incluye a los 'freestylers' que han accedido en sustitución de las ausencias de sus compañeros, formado por el español Tirpa, el argentino Wolf, el peruano Skill, el chileno Joqerr y el mexicano Yoiker.



El 9 de septiembre, los gallos suplentes tratarán de acceder a los grupos A y B, donde se concentran las bajas de Bnet, Stuart, Ricto y Lobo Estepario. Así, el grupo A queda compuesto por el mexicano RC, el peruano Jota, el chileno Jokker y el argentino Nacho, mientras que en el grupo B están el español Sweet Pain y el peruano Stick.



La jornada siguiente, el 10 de septiembre, estará dedicada a la acción de los grupos C, D y E. El C está formado por Nitro (Chile), Gazir (España), Skiper (México), Klan (Argentina) y Nekroos (Perú). Por su parte, el D está compuesto por el mexicano Rapder, el argentino Papo, el chileno Pepe Grillo, el peruano Strike y el español Zasko Máster. Por último, los integrantes del grupo E son el campeón de FMS Perú Jaze, Mnak (España), Mecha (Argentina), Acertijo (Chile) y Garza (México).



Los mejores participantes de las rondas clasificatorias obtendrán un cupo para la Gran Final del día 11 de septiembre, en la que se incorporará directamente Aczino en condición de vigente campeón, resaltó Efe.



Con el fin de reducir el desgaste de los participantes, la organización de Urban Roosters acotará el formato y la duración de cada batalla. Los enfrentamientos sufrirán ligeras modificaciones con respecto a la línea clásica habitual de FMS, aunque se mantendrán las rondas libres junto a otras basadas en palabras, temáticas o estímulos.



Cayú, presentador de FMS Chile, y Bekaesh, conductor de FMS España, dirigirán el espectáculo mientras que el jurado estará compuesto por diferentes miembros de las cinco grandes ligas, como Juan Ortelli (Argentina), HBD (Perú), Soen y Noult (España), Danger (México) e Inefable (Chile).



Por su parte, las instrumentales y las bases correrán a cargo de dos de los DJ’s internacionales más populares del circuito: Sonicko, de FMS México, y Zone, encargado de los ritmos en FMS Argentina.



El evento se retransmitirá en directo por los canales oficiales de Urban Roosters y, en España, por Playz.