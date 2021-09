Lyn May impacta con colorido maquillaje; "soy muy iconic y la que soporte" advierte | FOTO

Lyn May, la vedette más famosa y más polémica de los últimos tiempos sigue muy activa en sus redes sociales, donde le comparte a sus fans un cachito de su vida personal y profesional. Con la actitud que la caracteriza, se muestra transparente, pues se encuentra en una etapa muy distinta a la que tenía en las décadas de los 70 y 80, cuando el Cine de Ficheras estuvo en su apogeo.

Recientemente, la actriz de 68 años (hace poco aclaró que tiene 65) se encuentra en el ojo público desde que aseguró que estaba embarazada y en espera de dos bebés, producto del amor con su pareja Markos D1. No contenta, primero dijo que era una broma y ahora que tiene poco más de tres meses de gestación.

Por otro lado, mencionó que no celebraría el acostumbrado baby shower, debido a que no cuenta con muchas amistades; sin embargo, explicó que en caso de hacerlo (según lo haría el pasado 31 de agosto) sus invitados tendrían que llevarle puros regalos a ella y de una marca prestigiosa o de lo contrario no los dejaría pasar al evento.

“Lo que quiero yo, si me van a hacer un baby shower, son puros perfumes de Chanel, bolsas de Chanel, todo de Chanel, sino no entran al baby shower", mencionó entonces para el programa Suelta la Sopa.

Lyn May sigue brillando en la televisión

Liliana Guadalupe Mendiola Mayanes, nombre real de la vedette, ha dado varias entrevistas a los medios de comunicación especializados en espectáculos, donde ha contado parte de su trayectoria artística, así como lo difícil que ha sido su vida a lo largo de los años, en especial cuando fue una niña.

Sin embargo, parece que su regreso a la televisión mexicana le ha dado mucha alegría y así se ha podido ver durante sus participaciones en el programa Venga la Alegría, particularmente en el concurso "Quiero cantar", donde en un principio lo tomó a juego, pero con el paso de los días le dio la seriedad que merece.

Varias han sido las interpretaciones que ha realizado y aunque los jueces han sido justos con ella, tal parece que el público también disfruta verla como en sus años dorados y aclaman que no se vaya. Aunque ella no puede hacer, por el momento, las acostumbrados movimientos de elasticidad que la caracteriza, por el embarazo, le ha echado los kilos al micrófono para entretener a su público.

La vedette presume colorido maquillaje

En múltiples ocasiones, Lyn May ha mencionado que gracias a su inexperiencia y el abuso de un pseudo cirujano plástico terminó con el rostro deforme, hecho que le hizo pensar en el divorcio, pero ella salió adelante y se ha sobrepuesto a las críticas desde entonces. A pesar de atenderse con varios especialistas, no ha tenido los resultados deseados, por lo que aprendió a vivir de esa manera.

En la actualidad, la actriz no sólo se arregla de manera espectacular, sino que aún conserva una figura estética que ya quisieran muchas jóvenes. Ahora, desde su cuenta de Instagram, compartió su última sesión de maquillaje donde los colores le van de maravilla.

Sin necesidad de atiborrarse de maquillaje, tras la base, la profesional que la atendió le aplicó una serie de piedritas faciales a las que les dio el color verde limón, mientras que en los párpados le puso un rosa tenue. Esto hizo juego con el rojo de sus labios carnosos.

"Podrán con tanto? Los quiere su amiga #LynMay. Soy muy iconic y la que soporte ??", fue lo único que escribió la vedette. A cambio recibió una infinidad de elogios y miles de likes con lo que confirma que sigue siendo una de las favoritas del público de diversas generaciones.

