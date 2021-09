Julión Álvarez le pide a Christian Nodal que no se case, ¿está enamorado de Belinda?

Christian Nodal y Belinda siguen dando de qué hablar, aunque no se han dado más detalles sobre su supuesta ruptura o boda en secreto que se habría realizado en España, algunas celebridades no han dudo en dar su opinión y esta vez fue Julión Álvarez que lo hizo al pedirle al cantante que no se casara.

Julión Álvarez es uno de los cantantes de regional mexicano con más trayectoria y fue el talento de Christian Nodal lo que lo habría motivado para impulsar su carrera, pues el prometido de Belinda tenía 17 años cuando inició sobre los escenarios.

Belinda y Nodal se habrían casado en secreto. Foto: Instagram @belindapop

Aunque el “Rey de la taquilla” ya no tiene cercanía con Nodal, no dudó en enviarle un mensaje por su más reciente compromiso y ante los rumores de una ruptura con Belinda, pidiéndole que no se case.

El intérprete de “El color de tus ojos” dijo en entrevista para “Suelta la Sopa” que el cantante aún es muy joven para llegar al altar, aunque aseguró no tener nada en contra de Belinda, reiteró en que la los 22 años debería disfrutar del éxito que tiene.

¿Buscará dueto con Nodal?

Al cuestionarle si podría haber un dueto con el intérprete de “Botella tras botella”, indicó que por el momento el contrato que tiene el novio de Belinda con la disquera no se los permite pero no descartó la posibilidad de un encuentro en el futuro.

“El chaval ahora trae éxito internacional, o sea, hay tanto qué presumir, qué se va a estar acordando de Julión, él tiene que disfrutar lo que le corresponde, y disfrutar todo eso que está viviendo y bien hecho, porque mañana, pasado, no se sabe”, dijo.

Julión Álvarez. Foto: Instagram @julionalvarezdgo

Álvarez dijo que la amistad con el papá de Christian Nodal continúa, no así con algunas celebridades ante los conflictos con la ley luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señalara de presunta participación como prestanombres para un grupo criminal.

Por el momento el cantante no tiene acceso a Estados Unidos y tampoco tiene permitido el uso de cuentas bancarias, sin embargo, está dispuesto a sacar su carrera adelante y realizará un concierto el próximo 24 de septiembre.