Ángela Aguilar desconcierta con mensaje en redes: "Tú no me amaste, sólo me quisiste un rato"; ¿a quién se lo dedica?

Estos últimos días han sido muy productivos para Ángela Aguilar. Este fin de semana, la joven cantante ofreció una serie de conciertos en Estados Unidos junto a su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo Aguilar como parte de la gira Jaripeo Sin Fronteras.

Además, antes de sus próximas presentaciones por el país vecino, la artista de 17 años presumió su visita al parque de diversiones Disney California Adventure, donde lució un conjunto deportivo verde, tenis de bota de color rosa con negro, una cangurera negra y un cubrebocas con animal print de leopardo.

Ángela Aguilar desconcierta con este mensaje en redes

Tiempo después de compartir fotografías de su paso por el parque temático de Disney, a través de sus historias de Instagram, la talentosa Ángela Aguilar compartió con sus casi 7 millones de seguidores en la red social un mensaje que seguro despertó dudas en una gran cantidad de fans.

Con un fondo rosado y unas letras pequeñas, la intérprete de temas como "En realidad" y "Ahí dónde me ven" escribió: "Tú no me amaste, sólo me quisiste un rato". Sin dar más detalles al respecto, podría pensarse que sea una dedicatoria a una persona.

Sin embargo, hay que recordar que a finales de este mes, la joven estrella de la Dinastía Aguilar lanzará su nuevo álbum de estudio, por lo que la frase podría ser el fragmento de una nueva canción. Se espera que su nuevo material se estrene entre el 25 y 27 de septiembre.

Ángela Aguilar cuenta con tres discos grabados: Navidad con Ángela Aguilar (2015), que incluye temas tradicionales de la época y villancicos; Primero soy mexicana (2018), con grandes covers como "Cielito lindo" y "Cielo rojo"; Baila esta cumbia (2019), un homenaje a Selena; además de una placa en colaboración con su hermano Leonardo: Nueva tradición (2012).