Personaje estelar de "Tiger King" de Netflix muere a los 53 años

Erik Cowie, cuidador del zoológico en la exitosa serie de Netflix, "Tiger King" murió a los 53 años de edad en una residencia en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, reportaron medios locales.

De acuerdo al medio especializado en espectáculos, TMZ el hombre fue hallado sin vida boca abajo en una cama el pasado viernes por la noche dentro de una vivienda de la ciudad estadounidense, algo que llamó la atención pues el conductor del programa de televisión normalmente reside en Oklahoma.

Según los primeros reportes, se desconoce las causas de la muerte, puesto que "no se encontraron drogas en la escena", sin embargo, aún se realizarán pruebas toxicológicas, dio a conocer el sitio de espectáculos.

Por medio de redes sociales, "Tiger King Park" emitió un comunicado en el que lamentó la muerte de su colaborador e indicó que después de que el Departamento de Justicia retirara a los 68 felinos del zoológico privado en Oklahoma el pasado mes de mayo, Erik Cowie "no pudo soportarlo más".

"Después de que el Departamento de Justicia se llevara a los animales, lamentablemente no pudo soportarlo más. Amaba absolutamente a todos los animales y llegaba temprano para ver cómo estaban todos y cada uno. Tenía sus demonios, pero los animales ayudaron a traer alegría y felicidad a su vida".

Los problemas de adicciones de Erik Cowie

En el pasado, Cowie admitió haber tenido problemas de alcoholismo, pero que gracias a Joe Exotic, "El Rey Tigre" y trabajo en el zoológico pudo salir adelante.

A principios de este año, obtuvo un Driving under the influencer o DUI por conducir bajo los efectos del alcohol y ocasionar un accidente automovilístico en Oklahoma. Se declaró culpable y estaba programado para ser sentenciado, pero no se presentó a su audiencia.

También se especuló que estaba usando metanfetaminas debido al desgaste en sus dientes, el propio Erik declaró que esto se debía a la vejez.

Cowie se hizo famoso por protagonizar con Joe Exotic en el programa de Netflix. Erik trabajó como uno de los principales cuidadores de animales, a menudo citado como guardián principal de los grandes felinos.