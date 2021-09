Lyn May aparece sin maquillaje en entrevista; fans afirman hizo pacto con el Diablo

Desde hace semanas Lyn May ha acaparado los reflectores y la atención de los televidentes mexicanos, ya que su supuesto embarazo y su participación en ‘Quiero cantar’ en el programa Venga la alegría han causado mucha polémica. En esta ocasión se volvió tendencia de nuevo porque se presentó a una entrevista sin una sola gota de maquillaje y muchos quedaron impactados con cómo se ve su rostro.

La verdad es que la vedette ha atravesado momentos difíciles porque ha sometido a su rostro a numerosas cirugías estéticas. Todos estos procesos la han dejado marcas, lass cuales muchas veces no se distinguen por el gran trabajo de maquillaje que le hacen o ella misma suele hacerse.

¿Dónde se presentó Lyn May?

Lyn May, de 68 años, se presentó en el programa ‘La Casa de Mara’, un programa en Youtube conducido por la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda. Durante la entrevista Lyn May confiesa muchos de sus secretos y habla sobre lo difícil que fue su infancia. Muchas personas le hicieron malos comentarios, pero muchas más le escribieron mensajes de apoyo, diciendo incluso que parece que hizo pacto con el diablo, pues no aparenta la edad que tiene.

Muchos critican a la vedette mexicana por haberse sometido a tantas cirugías, deformando por completo su rostro, pero en alguna ocasión Lyn May contó que no todas las intervenciones fueron voluntarias. Cuando empezó con las cirugías estéticas, Lyn May quería mantener siempre su rostro joven, pero luego de una mala intervención sufrió una desgracia.

Y es que en lugar de colágeno le inyectaron aceite de cocina. Esto provocó que el producto se fuera concentrando debajo de la piel, creando unas pequeñas bolitas. Las cuales fueron creciendo con el tiempo, deformando todo el rostro. Es por eso que se tuvo que someter a muchas cirugías para poder recuperar la forma de su cara. “Yo me quería morir, me veía al espejo y sí, me quería morir” le confesó a Mara Patricia Castañeda durante una entrevista en su canal de YouTube.

msb