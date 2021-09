Lisset revela que Lisandro dejó de pagar la escuela de su hija; "tiene sus broncas con su dinero" | VIDEO

Lisset y Lisandro conformaron uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo. La pareja se mantuvo unida durante más de siete años, en donde procrearon una niña, pero ahora la actriz reveló que su expareja no se ha hecho cargo de su hija.

La polémica se inició después de que Lisset otorgó una entrevista para el programa Ventaneando, en donde señaló que el actor no le ha brindado apoyo con los gastos de su hija desde que se separaron en 2015.

"Tiene mucha madre"

"En ningún momento, Lisardo la pagó (la escuela de la hija) y la verdad si no hacemos equipo cómo nos ayudamos. No me voy a pelear, yo les voy a decir una cosa: María tiene mucha madre", fueron las padres de la actriz.

Sin embargo, Lisset destacó que su propósito no es generar una pelea con Lisandro por el tema económico, debido a que lo único que interesa es que su hija tenga bienestar, algo que ella misma le brinda.

"La verdad es que para qué, lo único que me importa es cuidar el corazón de María, para mí es lo importante, entonces no me voy a pelear", agregó.

Descarta pelea

Al mismo tiempo, la actriz reveló que Lisandro tuvo dificultades durante la pandemia, por lo que descartó una pelea con el actor, quien se encuentra sin trabajo.

"Antes pagaba la escuela pero nada más la escuela. A la niña le crecen las patas cada dos horas, entonces terminaba pagando todo(...)No me quiero pelear con Lisandro, lo quiero mucho y cada quien tiene sus broncas con su dinero, entonces mientras María me tenga a mí, no le va faltar nada", puntualizó.