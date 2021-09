Larry Ramos amenazó a Ninel Conde para escaparse juntos: "Te vas conmigo y dejas todo"

Larry Ramos se encuentra prófugo de la justicia después de que el pasado 1 de septiembre dejara su arresto domiciliario y huyera. No obstante, antes de escapar, el empresario habría amenazado a Ninel Conde para que se fugaran juntos, sin embargo la artista no accedió a su petición.

Un amigo de la cantante ofreció declaraciones a la revista TVNotas, en las que dio a conocer detalles previos a la huida de Ramos, quien es acusado de estafar a más de 200 personas por más de 400 millones de pesos y que hoy está siendo buscado por el FBI.

De acuerdo al conocido de "El Bombón asesino", hace unas semanas, ella desconocía los problemas legales en los que se encontraba metida gracias a los negocios fuera de la ley de su marido.

La fuente dijo a la revista que en una reunión con amigos cercanos, realizada hace un mes, la cantante les dijo que estaba pensando en el retiro, pues que ya no necesitaba trabajar.

Al respecto del problema de Larry Ramos, la intérprete de "Callados" les indicó que las autoridades no tenían cómo culparla, ya que sus ingresos eran producto de su trabajo como cantante y con su negocio de trajes de baño que tiene en Estados Unidos.

El informante aseguró que Ninel volvió a Miami para calmar a Larry, puesto que el empresario tenía ataques de ansiedad y pensamientos suicidas tras la denuncia que le interpuso su exsocio José Moncada, quien recientemente declaró temer por su vida tras la fuga de Ramos.

La cantante y actriz estuvo presente cuando su abogado le notificó a su esposo que tenía que presentarse a una audiencia, ya que le quitarían la prisión domiciliaria para ser encarcelado en Estados Unidos; noticia que lo alteró y comenzó a atacar a la artista amenazándola para que huyera con él.

"‘Yo no voy a ir a la cárcel; o te vas conmigo y dejas todo, tu vida y tu carrera, o me voy yo y tú te quedas, pero te atienes a las consecuencias’", relató el amigo de Conde, quien aseguró que la cantante de "Tu no vales la pena" estaba muy asustada.