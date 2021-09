Netflix: La serie más ESCALOFRIANTE para ver este 6 de septiembre; te hará valorar la vida

Durante las últimas semanas, las personas buscan más contenido de streaming para disfrutar al lado de sus seres queridos; además, la plataforma suele traer a su amplio catálogo contenido diverso, y de todos los géneros, para así satisfacer a sus usuarios de todas las edades y gustos cinematográficos.

En este sentido, muchas de sus producciones originales se han vuelto las favoritas de los cinéfilos y suscriptores de dicha plataforma digital que alberga títulos de todo tipo para chicos y grandes.

Tal es el caso de las series Orange Is the New Black, La casa de Papel, Stranger Things y Anne with an E, las cuales se han posicionado como las favoritas durante los últimos años, sobre todo durante el confinamiento social a causa del coronavirus.

Contenido de Netflix

La gigante de streaming, ha traído a su plataforma nuevo contenido que va desde series hasta películas galardonadas por los Premios Oscar de la Academia, pero también algunas producciones que no han sido tan conocidas por parte de los seguidores del cine.

En este sentido, este nuevo mes de septiembre trae consigo nuevas producciones de cine y series para los miles de suscriptores de la plataforma, para chicos y grandes quienes esperan cada semana y mes, diversos géneros en sus contenidos.

Se trata de la serie “Glitch”, la cual fue transmitida el 9 de julio de 2015 a través de la cadena ABC, y que ahora se encuentra alojada en la gigante de streaming, Netflix, y que se ha posicionado como una de las favoritas de los usuarios suscritos a dicha plataforma.

¿De qué trata "Glitch"?

Glitch es un drama de televisión australiano, el cual se encuentra dentro de las categorías de misterio, drama y ficción, así como en la descripción del tipo escalofriante y de miedo, la cual aloja tres temporadas con alrededor de seis episodios en cada una de ellas en donde cada uno de sus capítulos dura aproximadamente 50 minutos.

Cabe señalar que el 26 de octubre de 2015, la cadena ABC renovó la serie para crear la segunda temporada la cual tuvo estreno el 17 de septiembre de 2017 y posteriormente pasó a manos de Netflix, teniendo así la tercera temporada el 25 de agosto de 2019.

Glitch es una historia que sigue la vida de James Hayes, un oficial de policía de un pequeño condado quien es llamado para acudir a un cementerio local una noche debido a que se registró la aparición de siete personas fallecidas, tratándose así de un grupo de humanos en perfectas condiciones físicas y con signos de vida estables como si se tratara de magia, sin embargo tendrá que seguir este misterio hasta su final.

Te hará valorar la vida

Se trata de Kate Willis, Carlo Nico, Paddy Fitzgerald, Charlie Thompson, Maria Massola, John Doe y Kirstie Darrow, las personas encontradas en dicho cementerio una noche, lo cual cambia todo en este pequeño y misterioso pueblo.

Sin embargo, las autoridades descubren que estas personas encontradas en el cementerio, específicamente saliendo de sus tumbas, no tienen memoria por lo que no recuerdan su verdadera identidad salvo el caso de Kate, quien tiene algunos recuerdos sobre su pasado incluyendo la forma en la que murió, pero poco a poco se irán desatando los problemas, pero también soluciones de este ministerio para descubrir y determinar de quién es se trata y qué fue lo que les pasó.

James quién es el protagonista de esta historia reconoce a Kate, su esposa quien había muerto dos años atrás; además de James, la doctora Elisa será otra persona que buscará la forma de proteger a este grupo de personas que regresaron a la tierra de una manera muy misteriosa manteniendo el caso en secreto del pueblo, su familia y colegas quienes se encuentran preocupados por lo que sucede en su ciudad.

Aquí el tráiler de la producción en serie

A través de esta serie podremos ir conociendo más acerca de la vida de estas seis personas que aparentemente resucitaron y que estarán vinculadas a este misterio que busca conocer acerca de la persona que está detrás o que conoce toda la verdad acerca de cómo pudieron regresar a la vida en perfectas condiciones.

A continuación te presentamos el tráiler de dicha serie alojada en el gigante de streaming, la cual será valorar la vida y comprender lo que hay más allá de esta.